Inclusive: fique por dentro das novidades, informações e programações da semana

O convite do Espaço Cultural Unifor

O Espaço Cultural Unifor, da Fundação Edson Queiroz, já está de portas abertas para as visitas presenciais. O convite é para visita, com olhos e mente bem abertos, para fruir as experiências que as exposições "50 Duetos" e "Águas de Março" proporcionam.

Legenda: Dueto entre as obras "Duas amigas", de Lasar Segall (1889-1957), e "Melancholy", de Vik Muniz Foto: Ares Soares

As obras de “50 Duetos” e “Águas de Março” podem ser apreciadas pelos visitantes, com o cumprimento de todos os protocolos de biossegurança. As duas mostras marcam o meio século da Fundação Edson Queiroz, que foi criada em março de 1971. Mais informações em: https://bit.ly/3pWo8oL

Aos 10 anos, Taís Assis lança 1º livro virtual sobre empoderamento feminina

A cearense Taís Assis, 10 anos, sempre viu nos livros uma forma de viajar, mesmo quando todas as fronteiras estavam fechadas devido à pandemia. No ano passado, com a ajuda da mãe, criou o IG literário @passaporte.mágico, onde compartilha dicas de livros, faz resenha de suas leituras favoritas e recebe escritores, em lives sobre literatura infantil.

Legenda: O lançamento do livro “A astronauta Mila” será hoje, às 19 horas, no Instagram @passaporte.magico Foto: Divulgação

Pelo Instagram @passaportemagico, Taís fará a apresentação virtual de seu primeiro livro "A astronauta Mila", às 19 horas. O livro trata sobre empoderamento feminino e ficção científica. A escolha da data, também, foi uma opção da pequena grande autora: “é a mesma data que há 58 anos, a cosmonauta russa, Valentina Tereshkova, tornou-se a primeira mulher a ir ao espaço, sem deixar de lembrar que, até hoje, é a única mulher a ter ido sozinha para lá e a astronauta mais nova, com apenas 26 anos”.

TRT/CE promove webinar para aperfeiçoamento de rotinas judiciárias

A Justiça do Trabalho do Ceará uniu-se à OAB/CE e à Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará (Atrace) para promover um webinar de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Na quinta-feira (17/6), às 14h, diretores de varas do trabalho e advogados irão compartilhar conhecimentos sobre atendimento, audiências remotas, alvarás judiciais, e práticas de celeridade processual. O 1º Fórum de Diálogo TRT7-OAB/CE-Atrace acontece pelo Zoom. O link de acesso está no site www.trt7.jus.br.

Tecnologia do Facebook a favor das eleições

Projeto digital Concede Convida, iniciativa promovida pelo III Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede), realizou live com a gerente de políticas públicas do Facebook Brasil, Rebeca Garcia.

Legenda: Gerente de políticas públicas do Facebook Brasil, Rebeca Garcia Foto: Divulgação

Rebeca Garcia falou sobre os benefícios da tecnologia adotados pelo Facebook para a integridade das eleições que acontecem no Brasil e no mundo. O vídeo está disponível no IG @concedefortaleza.

Unifor abre seleção para mestrado e doutorado em direito constitucional

O Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza (PPGD/Unifor), da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para os cursos de Mestrado e Doutorado.

Legenda: O PPGD oferta 40 vagas, sendo 20 para Mestrado e 20 para Doutorado Foto: Divulgação

No ato da inscrição, os candidatos devem escolher entre duas áreas: Direito Constitucional Público e Teoria Política ou Direito Constitucional nas Relações Privadas. As informações estão no site da Unifor. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de junho, via online, através do e-mail ppgd@unifor.br.

Fajece representa o Ceará na posse da nova diretoria da Conaje

Legenda: Marcela Abreu, Maria Brasil e Yuri Torquato Foto: Divulgação

A cearense Marcela Abreu foi empossada como diretora de Conteúdo da Conaje. Yuri Torquato, coordenador-geral da Federação das Associações dos Jovens Empresários do Ceará (Fajece) e a coordenadora de Comunicação e Eventos da entidade cearense, Marcela Abreu, foram à Brasília, representando o Ceará, para a posse da nova diretoria da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) para o biênio 2021/2022.

Aniversário empático e solidário

O Presidente da OAB/CE, Erinaldo Dantas, fez um convite especial nas redes sociais para colegas advogados, amigos e familiares para participarem do seu aniversário solidário.

Legenda: Erinaldo Dantas é um gestor diferenciado que entende que a doação é a linguagem de compartilhar o amor ao próximo. Foto: Divulgação

O dia 15 de junho foi celebrado de uma forma diferente: com solidariedade. Quem bem conhece o coração do gestor não se surpreende com a iniciativa. Durante todo o dia, foram recebidas doações de alimentos não perecíveis, através de drive-thru (preservando a saúde de todos) na sede da Edisca e na Praça da OAB-Ce.

Igor Queiroz Barroso é o novo membro da Acecult

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, é o novo Membro Efetivo da Academia Cearense de Cultura (Acecult). Igor ocupará a cadeira de número 28, que tem como patrono seu avô, o ex- governador do Ceará e escritor, Parsifal Barroso.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane Foto: Divulgação

"Recebo esse reconhecimento com honra. Ocupar essa cadeira trará ainda mais ânimo para trabalhar em prol da cultura do nosso estado", ressalta Igor que, à frente do Instituto Myra Eliane, foi responsável pela publicação de 10 obras de autores diversos.

A posse solene na Academia Cearense de Cultura (Acecult) ocorrerá de forma presencial, no Palácio da Luz, sede da Academia, em data ainda a ser definida e em concordância com os protocolos sanitários sugeridos para o momento da pandemia.