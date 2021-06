Inclusive.

CONECTADO COM O AMANHÃ

Alunos de EEPP em Caucaia participam de programa de aprendizagem ministrado pela Junior Achievement Ceará e KPMG.

Legenda: Igor Queiroz Barroso é diretor- presidente da Junior Achievement Ceará. Foto: Reprodução

Cerca de 90 alunos do 1º ano da EEEP Prof. Antonio Walmir da Silva, em Caucaia, participarão do programa de aprendizagem “Conectado com o Amanhã”, realizado pela Junior Achievement Ceará e pela KPMG. O programa será ministrado de 10 a 18 de junho, 100% online, e aborda habilidades necessárias para realização de entrevista de emprego e de elaboração de currículo profissional.



COORDENADO PELA GINA POMPEU, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL DA UNIFOR ABRE AS INSCRIÇÕES

O Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (PPGD) da Universidade de Fortaleza está com as inscrições abertas, até o dia 25 de junho, para os cursos de Mestrado e Doutorado.

Legenda: Gina Pompeu, coordenadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Unifor. Foto: Ares Soares

Coordenado pela professora Gina Pompeu, o programa tem conceito 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), configurando-se como um dos melhores do País. Em 18 anos, o PPGD já pós-graduou 539 mestres e 124 doutores. Todos estão inseridos no mercado de trabalho.

EM FORMATO 100% ONLINE, SOMOS UM LANÇA SEGUNDA TURMA DA TRILHA FLORESCER, PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO FEMININO PARA MORADORAS DO GRANDE BOM JARDIM

A Trilha Florescer ganha uma nova turma em 2021 e tem por objetivo incentivar o protagonismo e a independência financeira das mulheres por meio do empreendedorismo.

Legenda: Momento da gravação do programa de empreendedorismo feminino da Somos Um, negócio de impacto social comandado pela empresária Ticiana Rolim. Foto: Reprodução

Toda a capacitação acontecerá em formato virtual, a partir de 14 de junho. Ao todo, participarão 40 mulheres moradoras do Grande Bom Jardim, com perfil empreendedor e que também são chefes de família e se encontram em situação de vulnerabilidade social. A exemplo da turma de 2020, a nova turma será totalmente gratuita.

PROFISSÃO: JORNALISTA PROMOVE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE JORNALISMO

A Universidade de Fortaleza lançou o "Profissão: Jornalista", em modalidade de live, no dia 7 de junho.

Legenda: Taís Lopes é quem comanda as sequências de lives do “Profissão: Jornalista”. Foto: Reprodução

Porém, nos dias 14 de junho e 21 de junho, respectivamente, às 9.30h, sob o comando da egressa, Taís Lopes, as jornalistas Caroline Ribeiro e Larissa Carvalho dão sequência às lives ao “Profissão: Jornalista”.

PRAÇA LUÍZA TÁVORA GANHA 134ª BRINQUEDOPRAÇA DO CEARÁ

A Praça Luíza Távora, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, conta agora com um equipamento que estimula o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de crianças entre 3 e 12 anos de idade, através do ato de brincar.

Legenda: Wyara Ximenes tem levado a filha para brincar no local e aprovou a instalação do equipamento. Foto: Reprodução

O Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama Onélia Santana, já instalou um total de 134 espaços de diversão infantil em todo o Ceará, dos quais 20 estão na Capital. Mais 259 equipamentos estão em fase de execução ou licitação.

PROJETO PRAIA VIVA FAZ MUTIRÃO DE LIMPEZA EM FLEIXEIRAS

As empresárias do ramo hoteleiro, Ivana Bezerra, e de eventos, Clara Flanklin, deram seguimento ao projeto Praia Viva (@projetopraiaviva) iniciado pela moradora de Fleixeiras e comerciante, D. Mara, estiveram em regime de mutirão promovendo a limpeza da praia.

Legenda: Ivana Bezerra com as crianças da comunidade de Fleixeiras. Foto: Reprodução

Um grupo de crianças moradoras da comunidade da praia de Fleixeiras vem aprendendo a manter e a educar as pessoas que visitam a praia do Município de Trairi a deixarem a praia sempre limpa. A ação teve início em março e vem sendo intensificada com dedicação para criação de uma cultura de que cada um fazendo a sua parte no mundo, o mundo agradece.

PRIMEIRA DAMA DO LEGISLATIVO IDEALIZA PROJETO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ADERE AO AO PACTO GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Após a iniciativa de Cristiane Leitão, primeira dama do Legislativo, a Casa passa a ter responsabilidades para com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A assinatura da carta solicitando à adesão aos ODS do pacto global da Organização das Nações Unidas é a primeira ação do Núcleo de Responsabilidade Social.

Legenda: A primeira dama Cristiane Leitão e o Presidente da AL, Dep. Evandro Leitão. Foto: Júnior Pio

A primeira dama do Legislativo, Cristiane Leitão, com o marido e Presidente da AL, Dep. Evandro Leitão, apresentam o documento emoldurado do primeiro ato do Núcleo de Responsabilidade Social (NRS): a assinatura da carta de adesão ao Pacto Global da ONU.

A Assembleia Legislativa do Ceará lançou no último dia 07, o Núcleo de Responsabilidade Social (NRS), que tem como finalidade identificar e exercer ações eficientes, no que se referem a uma gestão socialmente responsável e igualitária na comunidade do entorno contribuindo através de informação, sensibilização e execução de ações, junto aos parceiros, colaboradores e comunidade local. A iniciativa é, também, uma forma de contribuição para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao proporcionar a formação de uma comunidade justa e que beneficie seus moradores. Na ocasião, a AL assinou pedido de adesão aos ODS do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

OAB/CE FORTALECE CAMPANHA PELA DIGNIDADE MENSTRUAL

O Presidente da OAB/CE, Erinaldo Dantas, leitor assíduo do Diário do Nordeste, mostrou-se sensível a causa da dignidade menstrual.

Legenda: O Presidente da OAB/Ce, Erinaldo Dantas, juntamente com a Vice-presidente, Vládia Feitosa. Foto: Reprodução

Sempre atentos as causas de grande relevância, o Presidente da OAB/Ce, Erinaldo Dantas, e a vice-presidente da instituição, Vládia Feitosa, compreenderam todo o processo da causa pela dignidade menstrual e, no dia seguinte à matéria da coluna SiSi do DN, encaminharam um ofício à Assembleia Legislativa sugerindo um Projeto de Lei que torne obrigatória a disponibilização gratuita de absorventes descartáveis na rede pública de ensino estadual, nos espaços públicos, além da distribuição gratuita nos postos de saúde, bem como a redução da carga tributária sobre os absorventes descartáveis, como forma de tornar mais acessível o produto para todas as mulheres. Grande e sensível iniciativa!