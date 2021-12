Inauguração do Tobomusik reúne celebridades no Beach Park

O Beach Park inaugurou mais uma grande atração no último domingo (5). O Tobomusik, lançado em parceria com o Dj e produtor musical, Alok, é o primeiro a unir música e efeitos visuais da América Latina.

Legenda: Tobomusik Foto: LC Moreira

A novidade, que promete ser hit e não sair mais da cabeça de quem visitar o destino, contou com uma abertura prévia, exclusiva para convidados, imprensa, celebridades e influenciadores.

Legenda: Camilla de Lucas, Elana Valeriana, Matheus Mazzafera, Gleici Damasceno e Thaís Brás Foto: LC Moreira

O anfitrião Alok, também, marcou presença ao lado da esposa, Romana, e divertiu os convidados com uma apresentação especial para marcar o momento da descida no toboágua.

Legenda: Alok e Romana Novaes Foto: LC Moreira

A ocasião contou, ainda, com discurso de abertura do CEO do grupo Beach Park, Murilo Pascoal, que celebrou mais um passo importante para a solidificação da retomada do turismo.

Legenda: Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Veja quem mais participou dessa alegria pelos flash de LC Moreira:

Legenda: Alok Foto: LC Moreira

Legenda: Aghata Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Mosconi Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Ednilton Soares e Alok Foto: LC Moreira

Legenda: Bernard Twardy e Henrique Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Gonçalves e Carla Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Camilla de Lucas, Jeritza Gurgel e Thaís Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Camilla de Lucas, Thaís Brás e João Pedrosa Foto: LC Moreira

Legenda: Carina Salgado Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Silveira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ednilton Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Djane Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Veridiana e Henrique Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Abelha, Jeritza Gurgel e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Almada e Monique Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Tainara OG Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Zebalos Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Furtado, Miguel Dias e Alok Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Murilo Pascoal e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Rossi Dantas, Samara Albuquerque e Luiza Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída e Miguel Neto Foto: LC Moreira

Legenda: João Figueiredo e Sacha Meneguel Foto: LC Moreira

Legenda: Thaís Brás 2 Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Levy, Leninha Soares e Fernanda Zebalos Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Alexandre e Renata Soares, Helena e Cláudio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Rennó Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Vasconcelos, Raquel Klein, Diogo Melo e Celina Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Jeritza e Gustavo Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: João Marcelo, Viviane e Zenilo Almada Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Alok Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: João Pedrosa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: João Resende e Ana Mosconi Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Lisa Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Lisa, Violeta e Clara Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Aragão e Sacha Meneguel Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Rennó, Carol Abelha, Jeritza Gurgel e Eliz Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Mazzafera e Thaís Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Ednilto e Henrique Soares e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Cristina Meneses, Marcelo Braga e Elaine Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Ribeiro, Jeritza Gurgel, Ticiana e Beatriz Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Rita de Melo, Henrique Soares, Maria Eduarda e Nicole Giura Foto: LC Moreira

Legenda: Helena, Isabela e Taís Barros Leal Foto: LC Moreira