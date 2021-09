Inauguração da nova sede da Defensoria Pública reúne 3 mulheres da cúpula do Sistema Judiciário

As três mulheres da cúpula do Sistema de Justiça cearense estiveram juntas na inauguração da nova sede da Defensoria Pública, localizada no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, ocorrida nesta terça-feira (28/9).

A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira (esquerda), presidente do TJCE, tem mostrado força na reconstrução do prédio do Judiciário, afetado por um incêndio no começo de setembro.

Já à frente da Defensoria Geral, Elizabeth Chagas e Sâmia Farias conduzem com maestria a instituição, entregando novos prédios, na capital e interior, e fortalecendo a prestação de um serviço essencial às populações mais vulneráveis.