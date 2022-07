Gran Vellas Jeri: vem aí o maior lançamento imobiliário de Jericoacoara

A Gran Vellas Urbanismo é uma incorporadora que tem empreendimentos diferenciados. Além disso, são localizados em destinos turísticos com alta demanda no nordeste brasileiro.

Os sócios, João Gondim e Jeferson Oliveira, ambos com larga experiência no mercado imobiliário, são conhecidos por ofertarem o bem-estar a seus clientes e colaboradores.

Na sexta, 22, O Gran Vellas recebeu, em uma das salas de cinema do Iguatemi Bosque, corretores do mercado imobiliário para um café da manhã seguido de um meeting para apresentar um empreendimento único: GRAN VELLAS JERI.

Após a apresentação do empreemdimento por Priscilla Cavalcante, fui convidada para trocar uma ideia com o tubarão, João Gondim. Investidor, incorporador e loteador, com mais de 1 bi em empreendimentos, o mentor de negócios apresentou o Gran Vellas Jeri, em Jijoca de Jericoacoara, deixando os convidados super estimulados em começar as vendas dos lotes.

LC Moreira captou todos os momentos do meeting.

Legenda: Osvaldo Souto, Victor Lesser, Bruna Monteiro e Leonidas Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Oliveira e Francisco Diógenes Foto: LC Moreira

