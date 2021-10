O governador do Ceará, Camilo Santana, juntamente com a 1ª dama, Onélia Santana e a vice-governadora, Izolda Cela estarão na Biblioteca Pública, às 16h30, para o lançamento do livro: "Educação no Ceará em tempo de pandemia". O evento seria transmitido nas redes sociais para que a população pudesse acompanhar, porém, devido as instabilidades dos aplicativos ocorridos nessa segunda-feira, 04, não haverá live.