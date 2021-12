Dr Cabeto recebe a maior comenda do Legislativo de Fortaleza para personalidades da área de saúde

O renomado cardiologista, Carlos Roberto Martins Rodrigues, Dr Cabeto recebeu, na noite da última quarta-feira (01), a mais alta comenda do Legislativo de Fortaleza para personalidades que atuam na área da Saúde: a Medalha Dr Periguary de Medeiros.

A medalha foi criada pela Resolução nº 1.529, de 29 de setembro de 1998, com a finalidade de homenagear personalidades nacionais ou estrangeiras com destaque pelo notório saber e ações meritórias na área da saúde.

Legenda: Dr. Cabeto e Vereador Antônio Henrique Foto: LC Moreira

O presidente do Legislativo Municipal, vereador Antônio Henrique, foi o autor do requerimento e atribuiu ao ex-secretário da Saúde do Estado do Ceará essa comenda por considerar que, durante 2 anos e 7 meses, Dr. Cabeto administrou e conduziu com maestria, juntamente com o Governador Camilo Santana, a crise do Covid-19.

Além disso, o presidente da Câmara dos Vereadores recordou que, desde o inicio do mandato como secretário, Dr.Cabeto estabeleceu novos critérios para preenchimento de cargos nos consórcios de Saúde, a fim de garantir qualificação dos escolhidos e critérios técnicos.

Legenda: Cabeto Martins Rodrigues Foto: LC Moreira

O principal porta-voz do Governo durante a pandemia da Covid-19 recebeu a Medalha Dr. Periguary de Medeiros, no Plenário Paulo Arruda, em sessão solene, com todos os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Adriana Queiroz, Cabeto Martins Rodrigues e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Henrique e Adail Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Dr Cabeto já agraciado com a medalha Foto: LC Moreira

Legenda: Cabeto Martins Rodrigues e Arialdo Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Cabeto Martins Rodrigues, Evandro Leitão e Alexsander Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Cabeto Martins Rodrigues, Evandro Leitão, Naílde Pinheiro e Stelio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Cabeto Martins Rodrigues, João Milton Cunha, Evandro Leitão e Aluisio Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina, Lidia e Victória Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Holanda, Judith Caetano, Cabeto Martins Rodrigues, Francisco Lucena e Waldemar Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Adail Junior, Eudes Bringel e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Lucena, Judith Caetano e Daniel Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio e Adriana Queiroz e Judith Caetano Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Lima e Eugênia Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: João Milton Cunha e Aluisio Martins Foto: LC Moreira

Legenda: João Milton Cunha, Cabeto Martins Rodrigues, Evandro Leitão, Naílde Pinheiro e Stelio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: José Martins e Jonia Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: Julio Ventura e Alexsander Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Couto, Evandro Leitão e Adail Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole, Alexandre e Noemy Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: Stênio Frota, Adail Junior, naílde Pinheiro e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Julio Ventura, Rita e Cabeto Martins Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Timbó e Rodrigo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rita e Cabeto Martins Rodrigues Foto: LC Moreira

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.