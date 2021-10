Descubra quais são as tendências das cores que todo mundo vai usar em 2022

As tendências de cores estão com força total e, até no inverno, que costumava apresentar cores de roupas mais sóbrias, promete vir com uma grande paleta de cores. A pedida é que em 2022 as pessoas vibrem positivamente!

Para facilitar a sua e a minha vida – já que gostamos de estar atualizadas com a moda – pedi a Lu Carvalho, uma super parceira da SiSi, para identificar as 6 tendências de cores que terão lugar de destaque nos próximos meses. Olha as apostas dela:

Green is the new black (traduzindo: verde é o novo preto 😉)

uase todas as tonalidades de verde são tendência. Desde o verde mais apagado como um pistache, até um tom quase verde limão. As nuances de verde prometem ser o "novo preto" desse inverno.

Amarelo manteiga

O tom manteiga é um tom amarelo bem apagadinho, quase pastel. Está entre o bege e creme. Favorece as pessoas de cartelas mais claras. Essa tonalidade é sofisticada e estilosa, sendo ótima companhia em qualquer estilo.

Azul Cerulean

Lembra da cena de Diabo Veste Prada quando Miranda explica para Andy a diferença entre cerulean e um azul comum? Esse tom é um azul intenso e poderoso!

Limão siciliano

Seja ele mais ou menos vibrante e saturado, o tom da cor da casca do limão vai fazer a cabeça de muita gente nesse inverno.

Mauve

Esse tom é o meio termo ideal entre o tom de lavanda e um tom de roxo mais profundo. A boa notícia é que ele é super fácil de combinar.

Verde mint

O mint, ou verde menta, promete fazer um come back nesse inverno. Esse tom suave favorece peles mais frias. Quem ama?