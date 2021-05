Conheça um forte aliado para o emagrecimento: detox corporal

O detox corporal é um procedimento estético que tem como objetivo a desintoxicação do organismo através da eliminação do excesso de líquidos e de toxinas que se acumulam durante o dia em decorrência de diversos fatores, tais como: alimentação, rotina no trabalho e estilo de vida.

Esse tratamento estético acelera o metabolismo, nutre, faz oxigenação vascular e tecidual, bem como reduz medidas. Além disso, combate a celulite, auxilia no emagrecimento e, também, promove o relaxamento para livrar do estresse: físico e emocional.

As etapas do detox corporal são três:

-Estímulo de alguns pontos linfáticos e aplicação de enzima liporedutora que já irá causar hiperemia e vasodilatação;

Legenda: Detox corporal. Foto: Reprodução

-Após, usa-se uma polpa enzimática redutora e a manta térmica que vai potencializar o resultado;

Legenda: Detox corporal. Foto: Reprodução

-Aplica-se um creme redutor enzimático para que a esteticista realize manobras de drenagem, manualmente ou com auxílio de ventosas, até que o produto seja absorvido totalmente.

A sessão de detox dura em torno de uma hora. Pode ser realizada antes de qualquer tratamento corporal ou, semanalmente, de acordo com a necessidade de cada paciente. Não é indicada para grávidas e nem para pessoas que estejam com pressão descompensada ou com algum tipo de enfermidade.

Legenda: Laryssa Ikeda é formada em estética e cosmética e estudante de biomedicina. Foto: Reprodução