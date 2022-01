Conheça quem são as sensações das areias em 2022

A tendencia da moda do brilho e do crochê usada na virada do ano, segue na praia.

As peças artesanais, como o crochê, que já estiveram nas areias nos anos 70 e 90, voltam com tudo. Vem tanto nos modelos tradicionais, como com miçangas e, até, misturadas com lycra.

Legenda: A marca internacional Prada já vinha anunciando essa tendência desde o inverno de 2021 com o lançamento da bolsa Foto: Banco de imagem

Legenda: A arquiteta Tassia Ferreira usa uma peça de criação da artesã cearense Ana Cristina, no verão europeu Foto: Instagram da Tássia Ferreira

Legenda: Biquini crochê com miçangas é uma forte tendencia para dar mais charme nas produções Foto: Banco de imagens

Legenda: Os biquinis de crochês com lycra são mais adaptáveis aos corpos Foto: Banco de imagens

Legenda: Maiô de crochê Foto: Banco de Imagem

O lurex é o “grito” da moda! Tem um “que” de sucesso e um charme extra aonde chega. Já esteve nos anos 70 com o seu auge. Vai da praia ao shopping. Sofisticação tem nome e é dele, do lurex. Chega em várias versões aceitando variedades de tamanhos.

Legenda: O biquini de cortininha em lurex com corrente tem um "que" de sucesso na praia Foto: Arquivo pessoal da Manu Cysne

Legenda: Biquini de lurex no estilo resort que vai da praia as ruas Foto: Arquivo pessoal da Manu Cysne

Legenda: Variações de cores dos tecidos em lurex Foto: Banco de imagens

Outro tipo de peça que a praia acolheu foi o soutien meia taça.

Legenda: Silvia Braz usou o top meia taça em Trancoso/Ba Foto: Instagram da Silvia Braz

Neon continua firme e forte, gerando o efeito “dopamine dressing”, para motivas as pessoas.

Legenda: Neon continua vibrando Foto: Banco de imagens

Outro hit do momento são as peças com amarrações. Acho superlegal e bem descolado, mas na hora do bronze é importante deixar no lugar certo para não “zebrar”!

Legenda: Amarração cruzada no busto Foto: Banco de imagem

Legenda: Amarração cintura Foto: Banco de imagens

Por falar em zebra, o animal print, listras, poás, tons pasteis, são peças que chamo de eternas! Nunca saem de moda. Mantenha, se as tiver, ainda, em bom estado! Use e arrase, também! Praia é um lugar democrático e o bom é aproveitar a energia do sol!