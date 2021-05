Conheça o combo perfeito da gastronomia de Fortaleza

Sob a ótica gastronômica de uma mulher, a jornalista Izakeline Ribeiro, especialista em gastronomia, sugere a SISI alguns lugares comandados por mulheres em três bairros diferentes de Fortaleza. Entre caminhadas e passeios de bicicleta, uma comidinha gostosa é sempre uma satisfação. Olha só!

Legenda: A jornalista Izakeline Ribeiro (@izakelineribeiro) é especializada em gastronomia e comanda o @saboresdacidade. Foto: Reprodução

Café Passeio

Para começar, sempre é válido repetir o quanto o Passeio Público, também conhecido como Praça dos Mártires, no centro de Fortaleza, é um dos melhores lugares da cidade. Estar sob as sombras das árvores, ouvir o canto dos pássaros e receber a brisa agradável que vem do mar formam o combo perfeito do local. Para ficar ainda melhor, o Café Passeio, comandando por Rosana Lins, serve almoço em sistema de buffet diariamente com saladas, pratos contemporâneos. A cozinha brasileira está entre os destaques.

Legenda: O Passeio Público é a mais antiga praça de Fortaleza, com uma linda vista para o mar e árvores centenárias. Foto: Reprodução

Ventana

Uma caminhada ao ar livre ou um passeio de bicicleta na Praia de Iracema? As duas opções podem te levar a uma janela repleta de delícias! É do lado de dentro de uma grande e linda janela que Rosele Tejada prepara maravilhas enroladas num pão folha árabe caseiro. No Ventana, o seu passeio gastronômico pode ir do sertão do Ceará com sanduíche de carne de sol, passar pelo México com o recheio de carne com feijão, abacate, pico de galo (vinagrete apimentado) ou mesmo ir até o oriente com o recheio de atum fresco cru, molho oriental, abacate e salada de acelga com gengibre.

Legenda: Feijoada do Café Passeio é servida nos finais de semana. Foto: Reprodução

Culinária da Van

Os ares universitários do bairro Benfica também atraem boas caminhadas entre suas praças e avenidas. Lá, a Van Régia estabeleceu sua casa de receber com o sabor da alegria. Ou seria a alegria do sabor? A comida regional (e nacional) permite seguir um roteiro entre pratos que nos fazem mais cearenses, como panelada, carne de sol, camarão e as que nos lembram da nossa brasilidade, como a famosa feijoada.

Legenda: Camarão crocante da Culinária da Van. Foto: Instagram/Van

Aproveite a cidade respeitando e adotando os protocolos de segurança e conheça os melhores sabores!