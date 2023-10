Conexão ODS: evento do Pacto Global da ONU busca transformações sociais e avanços

Na quinta-feira, 19, o Pacto Global da ONU no Brasil deu início ao evento Conexão ODS, marcando um importante encontro de diálogos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Com o intuito de trazer visibilidade às questões sociais, ambientais e de governança nas empresas, o evento promete ser um marco para a promoção do impacto social em todo o país.

Em parceria com a organização sem fins lucrativos Somos Um, dedicada a reduzir as desigualdades sociais e criar oportunidades por meio de negócios de impacto, o Conexão ODS reúne debates e painéis cuidadosamente elaborados para discutir ações e estratégias capazes de alcançar as metas do desenvolvimento sustentável.

Legenda: Ticiana Queiroz, Carlo Pereira e Natália Tatanka Foto: LC Moreira

Tudo acontece até o dia 21 de outubro no novo espaço para eventos do Beach Park. Por lá, importantes empresas participantes do Pacto Global da ONU no Brasil, que vão ampliar o debate para além da região Sudeste e estendendo seus impactos a todo o território nacional.

Legenda: Murilo Pascoal e Henrique Soarez Foto: LC Moreira

Na tarde de abertura do Conexão ODS, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global no Brasil trouxe o primeiro discurso:

Legenda: Carlo Pereira Foto: LC Moreira

“Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos de toda a humanidade, e cumprir com a urgência da Agenda 2030, precisamos engajar todas as pessoas. Cada um deve puxar para si a responsabilidade, e as empresas têm papel fundamental nisso. É importante aumentar o nível de ambição e participação do setor privado em diferentes estados e municípios brasileiros. Esse evento aproxima ainda mais o Pacto Global das organizações presentes na região Nordeste. Para mudar, precisamos do Brasil todo”

Depois, a presidente da Somos Um, Ticiana Rolim Queiroz, bastante emocionada e alinhada com forte propósito destacou em tom firme e seguro:

Legenda: Ticiana Rolim Foto: LC Moreira

“O Nordeste tem grandes empreendedores e empresários reconhecidos no Brasil todo, mas segue carente de iniciativas para discutir os maiores desafios da humanidade e das empresas para a Agenda 2030. Essa foi a motivação para convidarmos o Pacto Global da ONU para trazermos, juntos, um grande evento nessa temática para a região. Nossa intenção é promover uma experiência única para os participantes, pensando em cada detalhe, desde o local escolhido à curadoria, arte e cultura e às demais experiências oferecidas durante o evento. Esperamos que os participantes possam realizar conexões especiais e saiam inspirados para serem protagonistas na agenda 2030"

Encerrando o protocolo do evento, a dona da palavra e de uma simpatia ímpar, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero representou o Governador.

Legenda: Jade Romero Foto: LC Moreira

Após, iniciando as plenárias, Nice Sales, adolescente de 17 anos, representando a juventude brasileira, discursou pedindo para que a juventude fosse ouvida e apoiada para que contribua para um mundo mais solidário, inclusivo e participativo. Afirmou sobre a potência da juventude e sua capacidade de transformação social. Trouxe sua vivencia e sua força com outros jovens, destacada, inclusive pela Coluna SiSi, quando construíram o Beco Céu, na favela do inferninho promovendo educação, arte, esporte e um futuro melhor para crianças e jovens. Além disso, Nice cantou “all that we can be” , música de sua autoria, escrita aos 14 anos com o sonho de que um dia pudesse ser um hino para humanidade. A música foi tema da live "Musical em 2020" quando arrecadou dinheiro para a Criação do Beco Céu e está transformando a vida de centenas de pessoas.

Legenda: Nice Sales Foto: LC Moreira

Nos dias de Conexão ODS, nomes de relevância para o cenário, como: Ana Fontes, vice-presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU no Brasil, Michelle França, diretora de saúde mental e diversidade da Ambev, e o Professor Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, estarão entre os presentes.

O evento é fechado apenas para convidados. A abertura contou com a apresentação das lindas Taís Lopes e Semayat Oliveira e os veículos do Sistema Verdes Mares realizam entrevistas e inserções ao vivo, além de transmissões ao vivo pelo YouTube, por meio do canal do Diário do Nordeste.

Legenda: Taís Lopes e Semayat Oliveira Foto: LC Moreira

