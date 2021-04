Colorindo a Beira Mar

As atividades individuais no calçadão da Beira Mar voltaram a ganhar mais cor. Com o sol escaldante, mesmo amanhecendo, as viseiras foram as primeiras a ganhar destaque nos grupos de corridas femininos. Depois chegaram as camisetas com frases de estímulos, de empoderamento e de diversão. Agora, as meias também ganharam a sua versão! Ou seja, correr é uma verdadeira diversão que começa antes das 5 horas da manhã.

Toda essa moda veio da empresária Mariana Sá que, como corredora amadora, consciente que não tinha velocidade suficiente para ganhar pódios, sentiu a necessidade de desenvolver os produtos que fariam as mulheres correrem com glamour!

Legenda: Mariana Sá é advogada, mas encontrou na corrida a oportunidade do seu negócio. Foto: Divulgação

Esse ponta pé levou a advogada tornar-se empreendedora há 4 anos, produzindo viseiras, que continuam sendo o “carro-chefe” e, depois, bonés, camisas, mochilas, meias e até bijuterias relacionadas com a corrida.

Hoje, Mariana Sá vende tanto na loja física, quanto no e-commerce para todo o Brasil: “sinto-me muito feliz em poder transformar o acinzentado asfalto em uma passarela de muito brilho, com cores, glitter e paetês!”

As mulheres que se vestem de si para brilhar nas corridas na orla da cidade.

FISIOTERAPIA AO PÉ DO OUVIDO

Legenda: O podcast Fisioterapia ao pé do ouvido dá dicas para melhor aproveitamento em aulas online. Foto: Divulgação

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, atenta ao suporte para que seus alunos, em tempo de aulas on line, desenvolvam rotinas produtivas, criou o podcast com Carla Couto, professora do Núcleo de Bases Técnicas da Universidade, pesquisadora na área da educação e componente da Assessoria Pedagógica do Centro de Ciências da Saúde. No podcast, a professora compartilha suas experiências educacionais em ambientes remotos e traz dicas para o melhor rendimento dos alunos. Acompanhe aqui.

RENASCIMENTO

Legenda: Beatriz Fiúza é pesquisadora com experiência na área de Artes e ênfase em Fotografia. Foto: Divulgação

Arquitetura no Renascimento foi o tema de abertura da aula 01, ministrada por Bia Fiúza, através do seu canal no YouTube. Na oportunidade, a aula renascentista recebeu muitos aplausos e comentários. Quem quiser conhecer, acesse aqui.

SKINCARE DIURNO

São tantos detalhes para manter uma pele limpa e com os cuidados que há momentos que não sabemos a ordem dos produtos, concorda? Se você é desse time, a SiSi vai listar os passos para aplicar os itens de beleza certinhos.

.Lave o rosto com sabonete específico para o seu tipo de pele;

.Tonifique para remover as impureza e reequilibrar o ph, adotando um tônico hidratante ou adistringente;

.Serum para ajudar na hidratação e revitalização da pele;

.Protetor solar é indispensável passar todos os dias;

.Hidrate com um produto específico para a sua pele (não esqueça do pescoço);

.Lábios não podem ser esquecidos de serem hidratados. Use os balms ou o velho e bom batom de cacau.

CAPTEI

VIRADORA

Foto: Divulgação

A advogada Kelry Barretto, em atividade desenvolvida para ocupar a mente após a suspensão das filmagens por conta da pandemia, estimula as seguidoras: “iniciei a pintura nos vasos como forma de afungentar a ansiedade.”. Uma excelente terapia!

JOVENS SOLIDÁRIOS

Foto: Divulgação

O projeto amebemfortaleza fez a distribuição de cestas básicas, quentinhas, sucos e águas na comunidade do Pau Fininho. Na foto: Flávia Azevedo, Isabela Lima, Diego Bede e Rafael Bruno com uma das agraciadas.