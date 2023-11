CAPTEI:Festival Costume Saudável promove roda de conversa sobre Autocuidado com psicólogos renomados

No último sábado, 28 de outubro, durante o Festival Costume Saudável, no Shopping RioMar Fortaleza, um evento foi nitidamente prestigiado e especial. No espaço Talk Público pessoas tiveram a oportunidade de participar de uma roda de conversa sobre o tema do Autocuidado.

Legenda: Severino Neto Foto: LC Moreira

Os psicólogos Tom Trajano e Suelen Falcão foram os convidados especiais para esse momento diferenciado, mediados por Jeritza Gurgel. Durante a conversa, foram abordadas diversas questões relacionadas ao cuidado consigo mesmo e com o outro.

Legenda: Tom Trajano Foto: LC Moreira

Tom Trajano Psicólogo “Cuidar de si e ser cuidadoso com o outro são experiências que se correlacionam, sendo fundamentais para o desenvolvimento da noção de si mesmo, para o entendimento de quem somos nós, e para a compreensão de nossas possibilidades de estar no mundo.”

Com um conteúdo enriquecedor e inspirador, a roda de conversa atraiu a atenção dos participantes, que saíram do evento com novas reflexões, aprendizados e muitos questionamentos sobre a importância do autocuidado.

Legenda: Tom Trajano, Jeritza Gurgel, Suelen Falcão e o platéia Foto: LC Moreira

O Festival Costume Saudável, que já está consolidado como um evento de sucesso há 10 anos, proporciona aos seus participantes diversas atividades relacionadas a um estilo de vida mais saudável. O evento conta com palestras, workshops, aulas de dança, exposições e muitas outras atrações para incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

Legenda: Festival Costume Saudável Foto: LC Moreira

Com a repercussão positiva do evento sobre o Autocuidado, fica evidente a relevância desse tema na sociedade atual. Cada vez mais pessoas estão buscando meios de se cuidar e de promover o bem-estar físico e mental.

Vem ver quem deu um pulinho no Festival e quem participou através das fotos captadas por LC Moreira:

