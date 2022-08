Captei: Zico participa do 'Papo de Craque' com Antero Neto e Tom Barros

Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, atraiu milhares de fãs de todas as idades na última quarta, 03, no Teatro RioMar Fortaleza. O momento fez parte do início das celebrações do Dia dos Pais do shopping.

Legenda: Equipe Rio Mar Foto: LC Moreira

O jornalista Pompeu Vasconcelos foi parceiro do shopping e, juntos, promoveram um happy hour, exclusivo, para convidados, seguido da palestra maravilhosa do "galo" e bate-papo com ícones do jornalismo esportivo e integrantes do Sistema Verdes Mares, Tom Barros e Antero Neto.

Legenda: Papo de Craque Foto: LC Moreira

A chegada em Fortaleza do detentor de títulos, de gols e de uma rica trajetória no esporte como um dos principais ídolos do futebol brasileiro e mundial reuniu gerações de pais e filhos, fãs de futebol. Foi, de fato, uma experiência exclusiva e muito interessante.

Legenda: Autógrafos Foto: LC Moreira

Vem ver, então, quem esteve pertinho de um dos esportistas de maior destaque de todos os tempos. LC Moreira captou tudo!

Legenda: Antero Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Landins Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana de Fátima e Tom Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Grupo Blitz Intervenções Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu e Duda Brígido e Erick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Carneiro, José Quintão e Pompeuzinho Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Vando Figueiredo, João e Márcio Crisóstomo, Ronald Pedrosa e Zé Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Filho e Gonny Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Zico e Juliana de Fátima Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Carneiro Júnior e Davi Massler Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Tiago Pinto e Zico Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Braga, Henrique e Alexandre Mapurunga, Murilo Monteiro e João Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Antero Neto, Juliana de Fátima e Tom Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Daniel Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Antero Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Moiana e Pedro Sorio Foto: LC Moreira

Legenda: Cabral Neto e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto Moreira e Zico Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mello e Bárbara Palomaris Foto: LC Moreira

Legenda: Antonio Carlos Siebra com o filho Cauã Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Wagner Santos levou sua arte para presentear o craque Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Cláudio Nobre e PH Donato Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Coronel Oliveira e Gavião Bueno Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Teixeira e Tom Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Creuza Lobo e Carlos Alberto Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Baquit e Dudu Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima e Juvenal Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Gavião Bueno e Luiz Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Waldir Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Iraldo Filho e Iraldo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Zico Foto: LC Moreira

Legenda: Fã do Zico com uma de suas camisas de coleção Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Irinel e Irineu Guimaraes Filho e Fabiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Francílio e Vinicius Dourado e Pedro Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: João e Antônio Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Filipe Braide e Vicente Carannandi Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Barros, Juliana de Fátima e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Pinto e Zé Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Kleber Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Queiroz e Lídia Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Zico Foto: LC Moreira

Legenda: Renan Vieira e Coronel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Barros e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Papo de Craque Foto: LC Moreira

Legenda: Papo de Craque Foto: LC Moreira

Legenda: Jôse, Cecilia, Max e Davi Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Brasil e Charles Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Luiz Carlos Aguiar Filho, Lauro Chaves, Ronald Pedrosa e Zé Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Luca da Hora, Zico e Antomário da Hora Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo e João Paulo Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Luiz Carlos Aguiar Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Teixeira e Gilberto Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Barros e Antero Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Mácio e João Crisoóstomo e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Mano Alencar e Tadeu Beleza Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Cristina Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Sucupira e Gabriel Proença Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Crisóstomo, Ronald Pedrosa e Zé Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Morgana e Manuel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Papo de Craque Foto: LC Moreira

Legenda: Zico e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Zico e Jeritza Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Barros, Zico, Jeritza Gurgel e Antero Neto Foto: LC Moreira