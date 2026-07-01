CAPTEI: Zenir recebe Medalha Edson Queiroz em solenidade na Alece
Fundador da rede varejista foi homenageado por sua contribuição ao Ceará
O empresário Zenir foi o grande homenageado da noite desta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do Ceará. Fundador da Zenir Móveis e Eletros, ele recebeu a Medalha Edson Queiroz, uma das mais importantes honrarias concedidas pela Casa a nomes que contribuem para o desenvolvimento do Estado.
A solenidade reuniu parlamentares, familiares, amigos, lideranças empresariais e representantes de diversos municípios cearenses.
Autor da homenagem, o deputado Marcos Sobreira destacou a trajetória do empreendedor, que saiu de Jucás para construir uma das maiores redes varejistas do Nordeste.
O reconhecimento também foi celebrado pelo presidente da Alece, Romeu Aldigueri, e pelo deputado Simão Pedro.