CAPTEI: Zenir recebe Medalha Edson Queiroz em solenidade na Alece

O empresário Zenir foi o grande homenageado da noite desta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do Ceará. Fundador da Zenir Móveis e Eletros, ele recebeu a Medalha Edson Queiroz, uma das mais importantes honrarias concedidas pela Casa a nomes que contribuem para o desenvolvimento do Estado.

Legenda: José Alves de Oliveira, o Zenir, e família, no plenário da Alece Foto: LC Moreira

A solenidade reuniu parlamentares, familiares, amigos, lideranças empresariais e representantes de diversos municípios cearenses.

Legenda: Zenir e Maurício Filizola Foto: Kid Júnior

Autor da homenagem, o deputado Marcos Sobreira destacou a trajetória do empreendedor, que saiu de Jucás para construir uma das maiores redes varejistas do Nordeste.

Legenda: Alan Oliveira, Zenir, Marcos Sobreira e Alex Oliveira Foto: Kid Júnior

O reconhecimento também foi celebrado pelo presidente da Alece, Romeu Aldigueri, e pelo deputado Simão Pedro.

Legenda: José Neto, Ferreira Aragão e Fernando Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: Alan, Lucas, Camilla e Gabriel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda, Alex, José Neto, Marísa e Mariana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira, Alex e Alan Oliveira e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio, Alan e Alex Oliveira e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Alex, Ilana, José Alves Zenir, Solineide e Alan Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio Cabral, Alex e Alan Oliveira e Fernando Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: Zenir discursa na tribuna da Alece Foto: Kid Júnior

Legenda: Homenagem a Zenir na Alece Foto: Kid Júnior

Legenda: Homenagem a Zenir na Alece Foto: Kid Júnior