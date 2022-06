Captei: Zé Cantor, Toca do Vale e Nildinha fizeram o "Arraiá dos Solteiros"

O ‘Arraiá dos Solteiros” invadiu Vybbe Junina no domingo, 12.

Pelo palco do evento, montado no Colosso Fortaleza, estiveram por lá: a irreverência de Zé Cantor, o swing forrozeiro de Toca do Vale e o romantismo de Nildinha que embalaram o público com o forró das antigas.

Vem ver quem passou por lá nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Nayanne e Carlinhos Aristides Foto: LC Moreira

Legenda: Isaías Duarte e Celso Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Andrei e Aline Aguiar, Liliane e Paulo Liberato Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Hechem e Iorrana Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Branquinho, Leo Rodrugues, Andrew Jackson, Cindy Alencar e Ranier Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Moraes e Pedro Paulo Foto: LC Moreira

Legenda: Caetano Goes e Germana Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Magno Toy e Georgia Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Carneiro, Renata Santi, Eder Furtado, Luiza Xavier, Netim e Hanna Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ranieri Pinto e Risangela Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Nayanne Nogueira e Prticia Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Andrei e Aline Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Luiz e Marcos Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Cindy Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Enerson e Cristina Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mesquita e Cristina Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Iorrana Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Joel Campos e Mariana Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Teixeira e Thaylane Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Liberato Junior e Denise Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Bárbara, Tifani Santana, Bruna Íngrid e Branca Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Xavier, Hanna Carneiro e Renata Santi Foto: LC Moreira

Legenda: Mariza Lessa e Gabriel Herculano Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Rodrigues, Carol Barros, Belma Melo e Jéssica Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Pinheiro, Mariana Gonçalves, Mariza Lessa e Bárbara Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Jarbas Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Risangela Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Azevedo e Thais Pinheiro Foto: LC Moreira

