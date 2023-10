CAPTEI: Xand lança festa do Aviões Fantasy 2023 e revela novidades

Na quinta, 28, o comandante da festa de Halloween, Xand Avião, abriu as portas da Vybbe, juntamente com os sócios, para apresentar o tão aguardado Aviões Fantasy. Com uma celebração que vai além de uma simples festa, o evento é um tributo à trajetória musical que marcou gerações.

Legenda: Isaías Duarte, Xand Avião e Carlinhos Aristides Foto: LC Moreira

Este ano, o Aviões Fantasy mergulha nas profundezas da cinematografia e da literatura dos gêneros de terror e fantasia, buscando inspiração nos clássicos que há décadas nos fazem sonhar e tremer. Além disso, a festa presta homenagem à rica tapeçaria do folclore brasileiro, trazendo lendas e mitos à vida em meio à noite de bruxas.

Legenda: Xand Foto: LC Moreira

A ideia é reviver os movimentos Neonpunk e Surrealista. Iluminando a escuridão: paletas neon. Cenário onde o extraordinário se torna possível. Todos serão parte integrante do espetáculo. Cada fantasia adiciona mais cor à noite de celebração.

Meli Daniel trouxe todos os detalhes da festa que, de fato, só quem for poderá vivenciar momentos lúdicos. Só enquanto ela contava, transportava para a grande cidade. No palco, o anfitrião receberá Ivete Sangalo, Nattan e a dupla Jorge & Mateus. Enquanto isso, Isabele Temóteo anfitriona chiques, famosas e aterrorizantemente lindas amigas em seu camarote exclusivo e disputadíssimo. Não dá para dar mais spoiler, porque será uma festa muito legal e se contar estraga a surpresa. Tem que ir!

Legenda: Meli Daniel Foto: LC Moreira

Uma noite para soltar a imaginação, se divertir e fazer parte de uma comunidade. A promessa é para viver uma experiência única, com música, magia e mistério.

Por enquanto, vem ver o que rolou na festa de lançamento animada por Thyago Lima no sax e DJ Thiago Camargo. LC Moreira captou alguns momentos:

Legenda: Xand, Isabele e Enzo Timóteo Foto: LC Moreira

Legenda: Xand Avião e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Isabel Timóteo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Isabel Timóteo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Aristides e Isaías Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes e Denise Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Vilasboas, Luiane Lima e Amanda Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Sintonia e Camily Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Leitão e Kleiton Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Isabele Timóteo Foto: LC Moreira

Legenda: Thyago Lima e Thiago Camargo Foto: LC Moreira

Legenda: Airlly Barbosa e Giulio Kotlhar Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Luiz e Isaias Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Pontes e Darlisson Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Yasmin Mota, Letícia Gurgel e Camily Viana Foto: LC Moreira