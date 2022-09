Captei: Waldonys chega aos 50 anos e comemora com show “Waldonys 50 anos - voos por todos os cantos"

O cantor e sanfoneiro cearense Waldonys completa, neste mês, 50 anos. O start das comemorações foi a apresentação, no último domingo, 18, do show: “Waldonys 50 anos - voos por todos os cantos”, no Teatro RioMar Fortaleza.

Legenda: Waldonys e Maria Luiza Foto: LC Moreira

Convidados e admiradores, cantaram os grandes sucessos e aplaudiram o aniversariante que entregou um "showzaço" com participação da família e cantores convidados. Três gerações com a sanfona no palco. Lindo de viver!

Legenda: Família Waldonys e plateia Foto: LC Moreira

Na oportunidade, Waldonys lançou o livro: “Voos por todos os cantos”. A obra traz um apanhado de sua trajetória, marcada por shows, parcerias, família, viagens, saltos e acrobacias nos céus.

Legenda: Waldonys Menezes Foto: LC Moreira

Confira quem esteve no teatro aplaudindo o show e celebrando o aniversário do cantor. As fotos foram captadas por LC Moreira:

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: André Lebre, Waldonys Menezes e Isabella Taviane Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Moreno e Fernanda Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Luciana Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Beth e Tom Barrros Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Ene, Luciana e Livia Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro e Bitoca Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Cabral e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Menezes e Bruna Ene Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys e Luciana Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys com Luciano, Luciana, Livia e Leonardo Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Brito e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys e Sabino Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Ene e Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Viola Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Eurides e Waldonys Menezes e Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys e Isabela Taviane Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Zé e Ana do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: André Tavares e Aliciana Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Bezerra e Christiani Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Ari e Andréa Josino Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Farias e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mendonça, Livia Moreno, Stella Colares e Fernanda Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Sônia Lage e Eugênia Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Denielly e Lauro Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa e Everardo Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Eurides e Waldonys Menezes e Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Torres, Waldonys, Chagas e Isa Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Odilon Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Sousa e Chiquinho Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Teresa Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Geórgia e Ricardo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Elpídio e Lanay Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Darc e William Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Gilberto Costa e Tarcílo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Gina Dantas e Luciano Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Jucileide Menezes, Chiquinho Oliveira e Pollyana Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Liliane, Lia e Luana Benício Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Moreno, Euclides Menezes e Leonardo Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Moerton Costa e Flávia Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Torres e Aline Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Hernando e Ceila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Inês Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bastos e Crislaina Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Valmique Gomes e Livia Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Veríssimo e Antônio Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Leonardo Moreno, Euclides Menezes, Luciana e Livia Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira