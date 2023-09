CAPTEI: Waldonys celebra 50+1 com novo espetáculo

Para comemorar seus 51 anos, o acordeonista cearense Waldonys embalou as emoções no Teatro RioMar Fortaleza, na quinta-feira, 14 de setembro. Unindo a magia dos acordes a poesia regional no espetáculo “Waldonys: causos, cantos e poesias”, o músico relembrou grandes clássicos e sucessos próprios com participações especiais de Bráulio Bessa e Tanda Macêdo, cantora potiguar.

Legenda: Waldonys e Bráulio Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys e Tanda Macedo Foto: LC Moreira

Em outro momento, a celebração e o acordeom conectaram gerações. No palco, Eurides Menezes e Luciano Moreno, pai e filho de Waldonys.

Legenda: Eurides Menezes, Waldonys e Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Por fim, a plateia cantou parabéns com a família Moreno Menezes reunida no palco e o show de aniversário virou um aniversário show!

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

LC Moreira captou os melhores momentos e, mais, o fotógrafo prestou uma homenagem especial ao amigo paraquedista entregando um presente pela data. LC é um fofo.

Legenda: LC Moreira e Waldonys Foto: LC Moreira

Vem ver mais fotos!

Legenda: Luciano e Luciana Moreno, Waldonys, Livia e Leonardo Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Joana D'Arc, Waldonys e Eurides Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa e Camila Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tanda Macêdo e Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Gomes, Waldonys e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana Waldonys, Luciana Moreno, Ana e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Bráulio Bessa e Camila Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Gomes, Waldonys e Disraele Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: George Lobo e Bruna Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Beto Studart e Philip Godofruan Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoca e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Damião, Livia Moreno, Fernanda Filizola, Luciano Moreno, Malu Viana e Leonardo Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Hannover, Tom e Beth Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Fernanda Filizola, Luciano Moreno e Laura Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Laura Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene e Paulo Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Torquato e Ticiana Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Moreno e Antônio Damião Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Moreno e Tanda Macêdo Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia e Sabino Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa e Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Rodrigues e Odilon Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela, Michele, Cristiane e Goretti Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly e Ezemir Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Matos, Regina Viana, Bitoca e Lauro Fiúza e Goretti Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Moreno e Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Mardem e Letícia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Lidineide Almeida, Leandro de Castro e Súria Laís Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Vasconcelos, Victor Veras e Letícia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Livia e Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Mota, Nádia Lima e Kelly Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana e Maísa Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Martins e Luciana Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Sônia Lage e Bebel Medal Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Gabriel Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys e Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Moreno e Fernanda Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa e Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira