CAPTEI: Vista mar – a festa de aniversário e o aniversário de casamento de Ivana Bezerra

No último dia 06 de janeiro, Ivana Bezerra Rangel celebrou seu aniversário em grande estilo no Iate Clube de Fortaleza. Acompanhada de amigos e familiares, a aniversariante aproveitou a ocasião para comemorar também mais um ano de casada com Alexandre Rangel.

Legenda: Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Ivana Bezerra está cada dia mais linda, segura de si e radiante. Celebrou a chegada da nova idade ao lado de pessoas queridas em um dos locais mais hypados da cidade. A festa foi um sucesso, marcando esse momento especial na vida da vice-presidente da ABIH Ce.

Vem ver as fotos!

Legenda: Ivana e Ivan Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Bernardo, Lize e Ivana Bezerra, Alexandre Rangel Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Mateus Rangel, Alexandre Rangel e Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Aniversário Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Alexandre Rangel, Ivana Bezerra, Juarez e Cláudia Gomes Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Valéria e Antônio Câmara Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Lucio e Cynthia Pinheiro Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Carmen Inês, Ivana Bezerra e Áurea Boneca Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: André Rocha e Roseanne Pimentel Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Cláudia e Juarez Gomes Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Ivana Bezerra, Vaneska Bezerra e Lidia Petri Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Aniversário Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Aniversário Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Aniversário Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Aniversário Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra

Legenda: Aniversário Ivana Bezerra Foto: Arquivo Ivana Bezerra