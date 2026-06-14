CAPTEI: Vibra na Rua transforma torcida pelo Brasil em festa exclusiva

Brasil em campo, telões de LED de alta definição, música ao vivo e muita diversão. A estreia do Vibra na Rua, realizada neste sábado (13), movimentou a Rua Visconde de Mauá e reuniu torcedores em uma experiência que misturou futebol e entretenimento.
A seleção musical da primeira edição contou com apresentações de Transnacionais, Vânio Bahia, Fran & Diego e Rodrigo Santos.
Para acompanhar a festa, o público aproveitou as opções gastronômicas do Chef Gourmet Visconde de Mauá. O evento aposta em uma programação que acompanha os jogos do Brasil na Copa e já desponta como um dos endereços mais disputados da temporada. Confira as fotos de LC Moreira.