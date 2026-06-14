CAPTEI: Vibra na Rua transforma torcida pelo Brasil em festa exclusiva

Brasil em campo, telões de LED de alta definição, música ao vivo e muita diversão. A estreia do Vibra na Rua, realizada neste sábado (13), movimentou a Rua Visconde de Mauá e reuniu torcedores em uma experiência que misturou futebol e entretenimento.

Legenda: Albany Américo, Gabriela Moreira e Iury Mota Foto: LC Moreira

A seleção musical da primeira edição contou com apresentações de Transnacionais, Vânio Bahia, Fran & Diego e Rodrigo Santos.

Legenda: Vânio Bahia no palco Foto: LC Moreira

Para acompanhar a festa, o público aproveitou as opções gastronômicas do Chef Gourmet Visconde de Mauá. O evento aposta em uma programação que acompanha os jogos do Brasil na Copa e já desponta como um dos endereços mais disputados da temporada. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: Juliana, André e Benjamim Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Lavor Neto e Patrícia Lavor, Juliana e André Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Oliveira e André Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Fran & Diego Foto: LC Moreira

Legenda: Rubens Araújo, Aline Rocha, Charliane Custódio, Wellington Oliveira, Leonardo Moraes e Felipe Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Martins, Ise Barroso e Eliomar Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Uchoa, Deise Rocha e Socorro Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Teles Menezes, Fabiana Cavalcante e Cileide Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Zacha do Nascimento, Alana Neuma, Lisa Lützenkirchen e Lucas Mânica e Pedro Vicente Foto: LC Moreira

Legenda: Albany Américo e André Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Delane e Maria Júlia Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Torcida Vibra na Rua Foto: LC Moreira

Legenda: Torcida Vibra na Rua acompanhando Brasil x Marrocos Foto: LC Moreira