Captei: Vem vem um “get together” para lá de especial

Amigas de longa data não deixaram passar em branco o aniversário da empresária Emília Buarque. Arrumaram a casa, produziram toda a recepção e mandaram o convite para a própria aniversariante receber as “convidantes”. Muito brilho e dress code dourado.

Legenda: Liliane Pereira Foto: arquivo pessoal

O destaque para a experiência gastronômica. Chef Liliane Pereira iniciou a noite com um pudim de gorgonzola e frutas vermelhas. Na sequência, atum selado ao molho oriental com purê de banana da terra, seguido de uma paleta de cordeiro ao cabernet. Por fim, sopa de chocolate belga com sorbet de vanila.

Legenda: Liliane Pereira e Emília Buarque Foto: Arquivo pessoal

Fernando Martins, assinou o decor da casa da aniversariante, como sempre! Branco das flores ressaltando o tom sofisticado quando brincou com o acervo dourado.

No quesito mesa posta, Emília usou richelieu e crochet nos jogos americanos e porta-guardanapos, sempre valorizando o artesanato local.

Legenda: Bolo da Dolce Divino Foto: arquivo pessoal

O bolo da Dolce Divino fez cenário com a orla alencarina.

Legenda: Larissa Leite Foto: Arquivo pessoal

Para animar a festa: Larissa Leite acompanhada por Stefano Marques. Repertório internacional.

Vem ver!

Legenda: Sérgio e Emília Buarque Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Sérgio e Emília Buarque com Michelinne e Edilson Pinheiro Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Luciana Colares, Emília Buarque e Rosilândia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Nara Accioli Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Detalhes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Regis e Mariana Okendo e Eloiza Sarubbi Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Mariana Okendo, Eloiza Sarubbi, Rosilândia Lima, Emília Buarque, Cláudia Majela e Michelinne Pinheiro Foto: Arquivo pessoal