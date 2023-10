CAPTEI: Vem saber do evento memorável que marcou a vida de Michelle Custódio Viana

No último final de semana, Michelle Custódio Viana celebrou seus 50 anos de vida em grande estilo. Mais de 100 convidados cercaram a aniversariante de carinho e momentos especiais. Tudo aconteceu na noite de sábado, 07, no restaurante Quintal.

Legenda: Valentina, Renan, Michelle e Enzo Viana Foto: LC Moreira

A festa foi organizada com todo cuidado e carinho. Nesse item, contou com a ajuda da talentosa equipe da Grão de Festa, sob a curadoria de Isabel Macambira, além de todo o apoio das irmãs de sangue, Ingrid Custódio Romero e do coração, Michele Sucupira. Juntas, elas garantiram que todos os detalhes estivessem impecáveis, refletindo a importância e a história de vida da aniversariante.

Legenda: Isabel Macambira e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Ingrid Romero Foto: LC Moreira

A doçura da ocasião ficou por conta das delícias preparadas pela Doce Mel e os bem-nascidos por Célia Bezerra. O bolo foi produzido com maestria por Analu Gourmet.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Animando a festa, Carla Amaral assumiu o comando e tornou a noite ainda mais especial, garantindo que todos se divertissem do início ao fim.

Legenda: Carla Amaral Foto: LC Moreira

Entre um brinde e outro, Michelle revelou com gratidão

Legenda: Michelle Viana Foto: LC Moreira

"O mais importante é o cuidado de Deus em minha vida. Celebrar esse meio século de vida com saúde, paz e gratidão no coração!"

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Renan e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Enzo, Michelle e Valentina Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Custódio, Michelle Viana e Pedro Custódio Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana e familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Romero, Michelle Viana e Ingrid Romero Foto: LC Moreira

Legenda: João Marcelo Romero, Michelle Viana e João Victor Romero Foto: LC Moreira

Legenda: João Marcelo e João Victor Romero, Valentina e Enzo Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Herman Viana e Anqueline Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana e familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana e familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Viana, Ariadne Marinho, Michelle, Renan e Rosanna Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana e familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana e familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Dias, Michelle Viana e Cristiano Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana, Marjorie Mota e Dalton Isidoro Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Mota e Eládio Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Caroline Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira, Carlos Francisco e Michele Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Miranda e Rafael Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Holanda e Carol Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pessoa, Michelle Viana e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Miranda, Milena Bessa, Michelle Viana e Ariadne Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana com Verbena Custódio e Lorival Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Osnir Coelho, Michelle Aragão, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Arruda, Iago Mota, Michelle Viana, Aimee e Desiree Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Térsia Caetano e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Carneiro e Rafael Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Alice e Rodrigo Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Teres e Thainá Mota, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Maciel e Coracir Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Taíssa Sanches e Carlos Augusto Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Susana Fiúza, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Ariadne, Samuel e Thiago Marinho, Michelle Viana e Ana Amélia Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Amaral e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Custódio, Michelle Viana, Fabiana Custódio e Walace Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen e Ernani Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira, Michelle Viana, Ingrid Romero e Kátia Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Cleuton César, Sandra Roberta, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Mota, Ingrid Romero, Michelle Viana e Marjorie Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana, Aline e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Fabricio Fontenele e esposa Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge e Beatriz Dantas, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Suiane Carvalho e Carlos Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Siqueira, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Nunes, Hercília Serra, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana, Letríce e Florêncio Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana, Juliana e Ludvick Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Assunção, Michelle Viana e Wagner Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Milena Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Castro e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Dantas, Michelle Viana e Leonardo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Lamartine e Karine Rodrigues, Michelle e Renan Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Rodrigo Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Marcia Carvalho e André Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa e Fabiano Barreira, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana, Neli e Carlos Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Mário e Irles Teófilo, Michelle e Renan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle e Valentina Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana, Emanuela Gomes e João Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Roberta, Ingrid Romero, Michelle Viana, Beatriz Dantas e Anqueline Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Viana com amigas Foto: LC Moreira