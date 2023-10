CAPTEI: Veja quem esteve no musical: 'ABBA The History - Um show que desafia os limites do tempo'

No último final de semana, o teatro Via Sul ficou lotado de fãs do que curtiram a trajetória do ABBA. No palco, o show – “ABBA The History”. Com 11 anos de espetáculos, este tributo ao ABBA rompe fronteiras e leva multidões para as plateias pelo no mundo afora.

ABBA The History não é apenas um tributo que reinterpreta as marcantes canções do ABBA. É uma viagem que conduz os fãs pela história de uma das bandas mais impactantes. Condecorado com prêmios, o espetáculo apresenta performances repletas de emoção, trazendo à vida os hits clássicos que deram a ABBA um lugar de destaque.

Legenda: Endi Tupi, Donna Dama, Linda Senna e Joe Resende Foto: LC Moreira

O elenco é formado pelos vocalistas e atores: Endi Tupi (Björn), Dona Dama (Agnetha Fältskog), Joe Resend (Benny Andersson) e, a cearense, Linda Senna (Anni-Frid). Todos incrivelmente talentosos!

Legenda: Endi Tupi, Donna Dama, Linda Senna e Joe Resende 3 Foto: LC Moreira

Legenda: A cearense Linda Senna está no elenco de - ABBA The History Foto: LC Moreira

LC Moreira captou alguns momentos. Vem ver!

Legenda: Sérgio Aguiar e Erika Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelino Câmara e Kerse Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Lolo Aguiar, Joe Resende e Linda Senna Foto: LC Moreira

Legenda: Endi Tupi e Donna Dama Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Viana, Luiz, Fernando e Luiza Amazonas, Rafael Almeida e Ramila Aragão Foto: LC Moeira

Legenda: Deusa e Sávio Pessoa e João Goes Foto: LC Moreira

Legenda: Emerson Esmeraldo, Maria Alice, Sara Helen, Ana Carla Mota e Ticiana Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Gerardo e Fabiana Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Eliza Rennó e Alexandre Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Tales e Thays Vilmar Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle e Cláudio Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Pimentel e Elier Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Maia Junior e Almir Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira com o ABBA Foto: LC Moreira