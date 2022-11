CAPTEI: Veja como foi o lançamento do livro “Preciso Saber” na tarde de sábado na Livraria Leitura

Sábado, 29, as psicólogas clínicas e artistas plásticas, Fernanda Cruz e Iana Bezerra, lançaram, na Livraria Leitura do Shopping RioMar, o livro “Preciso Saber”.

Legenda: Lançamento do livro "Preciso Saber" Foto: Iratuã Freitas

A história aborda, em sua temática principal, as perdas e o luto na infância, inspirando não só os pequenos, mas também os grandes, a transformarem a tristeza em saudade. Foi inspirado nas narrativas das crianças enlutadas e em suas famílias, que foram acompanhadas pelas autoras em seus consultórios, enquanto psicanalistas.

No livro há uma incursão ao campo da literatura infantil e das artes visuais. Um projeto independente, autofinanciado, com design e concepção bastante conceitual. Escrito e ilustrado à maneira das crianças olharem o mundo: com curiosidade e livre imaginação.

Nas 40 páginas do “Preciso Saber”, as autoras expressam a paixão pelas artes. Ilustrações partidas de técnica mista. Cada cenário criado com origamis montados em fundo de pintura em aquarela sobre papel e fotografados, conferindo um caráter de produção autoral e artesanal.

Legenda: Apresentação de Iane de Castro no sarau literário com o tema "O Céu dentro de mim" Foto: Iratuã de Freitas

Na tarde de lançamento, além da fala das autoras, a programação contou com um sarau literário - "O céu dentro de mim"- feito pela psicóloga e artista, Iane Castro, e apresentação musical do DJ Pedro Cruz.

Legenda: DJ Pedro Cruz Foto: Iratuã de Freitas

Vem ver como foi a tarde de lançamento do “Preciso Saber”. Iratuã Freitas captou imagens e enviou para a nossa coluna.

Legenda: Fala da autora Fernanda Cruz Foto: Iratuã de Freitas

Legenda: Fala da autora Iana Bezerra Foto: Iratuã de Freitas