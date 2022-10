Captei: Veja como foi o jantar de Jeritza Gurgel no “Epicure São Luiz”

Todas as terças e quintas-feiras, o “Epicure São Luiz” recebe convidados para degustação de pratos assinado por chefs parceiros que são harmonizados com propostas de bebidas diferenciadas por sommeliers convidados.

Sucesso absoluto são as noites nos formatos das edições especiais do “Recebendo em Casa”.

Legenda: Carina Moreira, Jeritza Gurgel, Theresa Montenegro e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Na terça, 25, a colunista do Diário do Nordeste, Jeritza Gurgel, parceira do Mercadinhos São Luiz e fã do “Recebendo em Casa” recebeu convidadas no espaço “Epicure São Luiz”. Experiências sensoriais do começo ao fim. Ambiente com uma linguagem das raízes nordestinas, intimista, elegante, aconchegante.

Legenda: Phelipe Carvalho e Stenio Gonçalves Foto: LC Moreira

Parece até um termo “clichê”, mas é a pura verdade: o chef Phelipe Carvalho cantou, encantou e apresentou as convidadas as delícias do Oriente de modo fácil, rápido e prático de fazer. E o melhor, enquanto cozinha, comenta, até a localização na gôndola do Mercadinhos São Luiz. Não tem como não replicar a receita e fazer sucesso em casa!

Legenda: Jardênia Siqueira e Phelipe Carvalho Foto: LC Moreira

Junto do chef, a sommelière e wine hunter da D'origem, Jardênia Siqueira esteve na harmonização. Paladar e dicas realçadas.

Legenda: Phelipe Carvalho Foto: LC Moreira

A noite contou com sabor, harmonização, boa música, leveza e simpatia, sem falar no bom papo que o Philipe vai levando com as convidadas enquanto cozinha...

Legenda: Anik Mourão e Phelipe Carvalho Foto: LC Moreira

Anik Mourão, criadora do espaço, passou por lá, também, e apresentou o espaço para as convidadas. Já sabendo que a arquiteta tem outros talentos, atendeu o pedido de uma das convidadas para um dueto musical com o chef Phelipe. Espetáculo. Aplausos e mais encantamentos!

Legenda: Epicure São Luiz Foto: LC Moreira

Posso dizer que esse “Recebendo em Casa” juntou não só ingredientes indispensáveis numa mesa, mas temperos para uma festa de sucesso: boas companhias, comida saborosa, bebida harmoniosa e música de qualidade.

LC Moreira, nosso fotógrafo, coordenou poses. Jeitão dele. Veja o que foi captado por lá nessa noite superespecial!

