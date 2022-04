CAPTEI: Veja como foi a concorrida pré-estréia do Documentário “Autismo: Vida Real”

Na sessão especial de lançamento de um filme que traz histórias diárias e cotidianas de convívio de autistas, de seus familiares e foge de narrativas romantizadas e exageradas sobre o espectro autista, a sala de cinema ficou pequena para tanta gente que foi prestigiar e aplaudir de pé a iniciativa.

Estiveram por lá os participantes do documentário, patrocinadores, parceiros, representantes de entidades públicas dos setores de saúde e educação, imprensa e convidados.

Legenda: O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, Danielle e Hugo Porto, promotores de justiça Foto: LC Moreira

“Autismo: Vida Real” estreia para o público no dia 30 de abril, às 10 horas, no canal do YouTube da Associação Fortaleza Azul (FAZ), data em que encerram as atividades promovidas pela entidade para o mês de Conscientização sobre o Autismo.

Legenda: Autismo: Vida Real Foto: LC Moreira

O convite é que você se inscreva no canal da FAZ, ative o sininho e seja curioso! Não deixe de entender o que o documentário compartilha. Você vai ver que são múltiplas visões acerca do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), a partir de experiências, estudos e relatos de cientistas, médicos, psicopedagogos e terapeutas, bem como de vivências, na prática, já que tem depoimentos de autistas, dentre outros, que nos faz desmistificar estigmas e preconceitos sobre a condição.

Posso dizer que estive por lá e fiquei bem conscientizada da luta e do amor incondicional.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Fábio Castro, Fernanda Cavalieri, Maria Isabel, Pedro Gomes de Matos e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Diretoria da FAZ e participantes do documentário Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Fernandes e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Priscille Gomes e Vinicius Augusto Bozzo Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Martins, Mayra Gomes e Leliane Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Erika Rolim, Jéssica Natel e Renata Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Cavalieri e Vivian Salmito Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Cavalieri, Laenia Campos e Thiago Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Celedônio e Daniele Porto Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Silviane Andrade e Clarissa Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Porto e Fernanda Cavalieri Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas e Isabel Martins Pinto e Daniele Porto Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Fernandes, Fernanda Cavalieri e Erika Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos e Maria Isabel Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Mendonça e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Silveira e Clarissa Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Fernanda Cavalieri Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Moreira e Renata Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa, Clarissa Leão e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Diretoria da Faz e Produtores do Filme Foto: LC Moreira

Legenda: Vinícus Augusto Bozzo Foto: LC Moreira

Legenda: Priscille Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Martins Pinto, Daniela Botelho e Priscille Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira