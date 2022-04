CAPTEI: Veja como foi a 2ª edição do Bora! Design que aconteceu no Museu da Fotografia Fortaleza

O vice-prefeito de Fortaleza e admirador do bom gosto, foi o anfitrião da 2ª edição do Bora! Design recebendo grandes nomes da área para discutir a memória do design brasileiro e metodologias de desenvolvimento de marcas no Museu da Fotografia Fortaleza, na última quarta e quinta-feira, 26 e 27.

Legenda: Almir Mirabô, Elcio Batista, Alberto Gadanha e Leonardo Buggue Foto: LC Moreira

A palestra de abertura sobre a Memória Gráfica do Design Brasileiro trouxe o professor do Istituto Europeo di Design, doutor em Design pela Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ), Almir Mirabeau e o pesquisador e professor de Design da UFC, mestre em Design pela UFPE, Leonardo Buggy.

Legenda: Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco Foto: LC Moreira

Após a exposição, os convidados trocaram idéias no rooftop do Museu da Fotografia com direito a um menu degustativo da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (que estava tudo mega saboroso) e ao som da boa música de Nayra Costa.

Legenda: Nayra Costa Foto: LC Moreira

É com a gente que você fica por dentro das coisas legais que rolam pela cidade só vendo as fotos captadas por LC Moreira, né não? Pois chegou a hora! Elas estão aí embaixo.

Legenda: Alberto Gadanha Foto: LC Moreira

Legenda: Selene Penaforte, Vanessa Moreira e Jac Arantes Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Ávila e Marcela Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Carneiro e Raquel Sueiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Silveira e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Viana e Nayna Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Iraguassu Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Clodionor Araújo e Cláudio Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Silveira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pantalena Ana e Lilia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nayra Costa e Junior Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Holanda e Luana Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Gomes e Cláudio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Gal Kury e Chris Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Goretti Araújo e Francisco Nataniel Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Gadanha, Elcio Batista, Leonardo Buggue e Almir Mirabô Foto: LC Moreira

Legenda: Almir Mirabô Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Buggue Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

