CAPTEI: Veja as imagens, exclusivas, de como será o Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz

Na quinta, 24, houve o lançamento da Pedra Fundamental do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz. O momento reuniu autoridades cearenses, gestores da Fundação Edson Queiroz e da Universidade de Fortaleza, entre outros participantes.

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: Ares Soares

No local será construído um moderno complexo de arte e cultura, composto de museu, teatro, auditórios e salas multifuncionais. O museu servirá para acolher a coleção de obras de arte da Fundação Edson Queiroz, bem como para a realização de exposições nacionais e internacionais.

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: Luiz Deusdará

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz - Arquiteto Luiz Deusdará Foto: Ares Soares

Durante a solenidade, no auditório da Biblioteca Central da Unifor, a presidente da FEQ, Lenise Queiroz Rocha, apresentou o projeto do equipamento, que se tornará uma das principais opções de entretenimento artístico e cultural do Ceará,

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: Ares Soares

O governador do Ceará, Camilo Santana, esteve no evento e declarou:

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz - Governador Camilo Santana Foto: Ares Soares

Camilo Santana Governador de Fortaleza “um grande presente para a cidade de Fortaleza”.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, também compareceu ao momento, comentou:

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz - Prefeito José Sarto Foto: Ares Soares

José Sarto Nogueira Prefeito de Fortaleza “Mais uma vez a Fundação Edson Queiroz presenteia Fortaleza com um empreendimento dessa natureza. É tradição da família de Yolanda e Edson Queiroz cultuar a arte e o bom gosto pela cultura”

A presidente da FEQ, Lenise Queiroz Rocha, manifestou a respeito do lançamento do Complexo Cultural que homenageia dois cearenses que foram responsáveis por contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado e também pelo fomento às atividades artísticas e culturais:

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Lenise Queiroz Rocha Presidente da Fundação Edson Queiroz “Nós temos uma tendência a trazer para a nossa terra sempre o que há de melhor. Foi também com esse espírito que foi criada a Fundação Edson Queiroz há 50 anos”

No terceiro momento da II Semana de Arte Unifor, Ares Soares trouxe as fotos desse importante marco para a família Queiroz e para a Fundação. Olha só!

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Família Queiroz - Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz - Lenise, Paula e Renata Queiroz Foto: Ares Soares

