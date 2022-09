Captei: Veja as imagens do casamento da filha do radialista e apresentador Will Nogueira

Isabela e Maarten moram na Bélgica. Casados no civil, programaram o religioso no Brasil para 2019, quando aconteceu a pandemia.

Tudo o que havia sido planejado não pode acontecer.

Legenda: Casamento Isabela e Maarten Foto: Carlão

Felizmente, em 2022, o casal retornou ao Brasil para o tão sonhado momento. A filhinha dos noivos veio testemunhar a união.

No sábado, 27, Isabela entrou no Santuário de Nossa Senhora do Líbano. Vestia Maison Cris. Sorrisos e lágrimas misturavam as emoções.

Legenda: Isabela e Márcia Nogueira Foto: Carlão

Márcia, a mãe da noiva, quebrou o protocolo. De mãos dadas com a filha, entrou na igreja. Certamente, Will acompanhava de cima a celebração feita pelo padre Sales.

Legenda: Isabela e amigas Foto: LC Moreira

Marido e mulher seguiram para comemorar com familiares e amigos no Royal Gourmet, sob os agitos da cantora Patrícia Oliveira e a banda Locomotivas.

Legenda: Isabela com a mãe, Márcia, a irmã e a cerimonialista, Ivana Castro (de preto) Foto: Carlão

Ivana Castro comandou todos esses momentos nos mínimos detalhes!

Veja o "bridal portrait" pelas lentes de Carlão:

Legenda: Isabela Nogueira Foto: Carlão

Legenda: Isabela e Márcia Nogueira Foto: Carlão

Legenda: Isabela e Maarten Foto: Carlão

Legenda: Bolo da Dolce Divino Foto: Carlão

Legenda: Isabela e Márcia Nogueira Foto: Carlão