CAPTEI: Veja as fotos do prestigiado aniversário de Liliana Linhares

Na última quinta-feira, 06, o restaurante Matisse Cuisine et Art foi cenário da festa de aniversário de Liliana Linhares.

Por lá, diversas amigas para celebraram a data especial.

Legenda: Liliana Linhares com amigas Foto: LC Moreira

Animando a festa, o cantor Márcio Campos e Kevim nos teclados, fazendo a a festa acontecer com um repertório musical que fez a alegria das convidadas.

Legenda: Marcio Campos e Kevim dos Teclados Foto: LC Moreira

O evento no horário do almoço foi marcado pela excelente gastronomia do local e pela boa companhia das amigas de Liliana, tornando a celebração especial.

Legenda: Liliana Linhares com amigas Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Eliana Borges e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana e Maria Eduarda Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Sara e Eliana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda e Lia Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Macedo e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Tomaz e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Arrais, Carol Picanço e Pauliane Plutarco Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Pinto e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Sakie Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana Linhares e Beth Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva, Liliana Linhares e Ana Cláudia Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Inês de Castro, Maria Clara e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Roseli Diogo, Liliana Linhares e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana Rola e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Chrystiane Figueiredo e Roseli Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Arrais, Letícia Macedo e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana Linhares e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Rodrigues, Eveline Frota, Luciana Lobo e Eliana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra e Luana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Érika Girão e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana Linhares e Chrystiane Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Rodrigues, Sandra Figueiredo e Eliana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Frota, Adriana Pinto, Liliana Linhares e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana Linhares com amigas Foto: LC Moreira