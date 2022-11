CAPTEI: Valdetário Andrade Monteiro assume Cadeira 46 da Academia Brasileira de Direito

A escolha do novo acadêmico, que tem dezenas de livros e artigos científicos publicados, foi comunicada por ofício assinado pelo presidente da ABD, André Augusto Malcher Meira, e a medida veio após decisão unânime dos membros da Academia.

O empossado é advogado, professor nas disciplinas de Direito Tributário e Processo Civil, Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Nacional, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas, onde foi presidente, membro da Academia Cearense de Direito e membro do Instituto dos Advogados do Ceará. Presidiu a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, o Conselheiro no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselheiro Federal da OAB e foi Secretário Chefe da Casa Civil do Distrito Federal. Vamos as fotos!