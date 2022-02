O médico especializado em Anestesiologia e Terapia Intensiva Marcos Aragão é o novo presidente da Unimed Fortaleza para o período de 2022 a 2026.

Legenda: O anúncio feito à imprensa é que a nova diretoria traz uma gestão técnica com competência, focando no trabalho de excelência e que irá dar continuidade ao trabalho sólido que vem sendo desenvolvido na cooperativa nos últimos anos. Foto: LC Moreira

O ex-diretor administrativo financeiro da Unimed Fortaleza na gestão de 2014 a 2018, do ex-presidente Elias Leite, fez um encontro com a imprensa onde apresentou a nova diretoria e fez um panorama da nova gestão com propostas e iniciativas para o período de 2022 a 2026.

