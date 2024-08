CAPTEI: Unifor recebe João Candido Portinari para conversa sobre os painéis 'Guerra' e 'Paz'

Na manhã de quinta-feira, 08 de agosto, a Universidade de Fortaleza (Unifor) recebeu João Candido Portinari, filho do único do pintor brasileiro Candido Portinari, para uma conversa especial sobre os painéis "Guerra" e "Paz".

Legenda: Adriana Helena, João Cândido Portinari e Maria Clara Bulgarim, Randal Pompeu Foto: LC Moreira

O evento, intitulado "Guerra e Paz em Diálogo", aconteceu no Núcleo Diálogos do Espaço Cultural Unifor e contou com uma plateia emocionada e lotada.

Legenda: Plateia Foto: LC Moreira

João Candido abordou detalhes da vida e da produção artística de seu pai, com foco nas obras presentes na exposição "Centelhas em Movimento - Coleção Igor Queiroz Barroso". Uma iniciativa promovida pela Unifor, por meio da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária.

Legenda: João Cândido Portinari Foto: LC Moreira

O evento foi gratuito e aberto ao público, refletindo o compromisso da Unifor em promover a arte e a cultura, além de incentivar o diálogo e a apreciação crítica da arte.

Legenda: Dulce Neri e João Cândido Portinari Foto: LC Moreira

A presença de João Candido Portinari emocionou a todos os presentes e reforçou a importância da arte na formação cultural e educativa. Por lá, após da exposição de João Candido, perguntas e troca de ideias. Convite para o novo espetáculo do Grupo Mirante da Unifor inspirado nos painéis “Guerra” e “Paz”. Promessas, também, ficaram registradas, já que João Candido Portinari confessou seu desejo em trazer os painéis que estão na ONU para o Nordeste. O Reitor da UNIFOR, Randal Pompeu, declarou que não medirá esforços para trazê-los na inauguração do Memorial Yolanda e Edson Queiroz. Aplausos e dedos cruzados! Enfim, sempre momentos memoráveis por lá.

Legenda: João Cândido Portinari e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Gina Pompeu, João Cândido Portinari e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Adriana Helena e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Braga, Adriana Helena, João Cândido Portinari, Milene Pereira e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Hertênha Glauci, Thiago Braga, Adriana Helena, João Cândido Portinari e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, João Cândido Portinari e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, João Cândido Portinari e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena, João Cândido Portinari e Maria Clara Bulgarim Foto: LC Moreira

Legenda: Milene Pereira e João Cândido Portinari Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Machado, João Cândido Portinari, Raquel Machado e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Praça, Vládia Pinheiro, Mirna Frota e Adriana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena, Gina e Randal Pompeu e João Cândido Portinari Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Trajano e Victor Perlinjeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Gomes e Adriane Hortêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Façanha, Luciana Eloi, Verônica Braga e João Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Borges, Tayane Duarte, Ana Rita, Danielle Coimbra, Alexandra Siebra e Josimar Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Braga e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu e Maria Portinári Foto: LC Moreira

Legenda: João Cândido Portinari Foto: LC Moreira

Legenda: João Cândido Portinari e Ana Luisa Lobato Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e João Cândido Portinari Foto: LC Moreira

Legenda: João Cândido Portinari e Ares Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Marçal Barros e Francisco Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu e Adriane Hortêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Machado, Jeritza Gurgel e Raquel Machado Foto: LC Moreira

Legenda: João Cândido Portinari e Livia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Nice Sales e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson Sávio, Lia Brasil, Adriana Helena e Milton Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Gina Pompeu e Adriane Hortêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Campelo e Lucinha Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Baldessar, Amanda Gomes, João Cândido Portinari, Luiza Eloi e Darana Vieira Foto: LC Moreira