CAPTEI: Única mulher homenageada com Medalha Mérito Santos Dumont em 2026 ganha destaque no Ceará

Na cadência dos grandes legados, a Base Aérea de Fortaleza transformou a celebração dos 153 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont em um encontro entre história, excelência e futuro.

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

A solenidade aconteceu na manhã de segunda-feira, 20, e dentre eventos da ocasião: a imposição da Medalha Militar Mérito Santos Dumont que foi entregue a militares e civis que marcaram sua trajetória de contribuição à Aeronáutica.

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

O que mais me chamou a atenção foi a presença de uma única mulher agraciada em 2026: a Dra. Germana Parente Neiva Belchior. Doutora em Direito, pós-doutora e gerente do projeto de implantação do campus do ITA Ceará, ela simbolizou a elegância do propósito que transforma instituições em legado.

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont - Germana Belchior Foto: BAFZ

“Mais do que uma medalha, ela representa a oportunidade de servir a um projeto que deixa um legado para tantas pessoas. Que eu nunca perca a sensibilidade para lembrar que, por trás de cada obra, existem pessoas, histórias, sonhos e futuros sendo construídos” Germana Belchior Gerente do projeto de implantação do campus do ITA Ceará

Sem dúvida que girei meu holofote para essa mulher que traduz o verdadeiro luxo da alta sociedade: o prestígio que nasce do impacto coletivo.

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Germana representa uma nova elite do serviço público — aquela em que inteligência, propósito e impacto social são os maiores símbolos de distinção.

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Em uma manhãdedicada ao legado de Santos Dumont, a condecoração também celebrou quem transforma conhecimento, inovação e compromisso em patrimônio para as próximas gerações. Afinal, o luxo contemporâneo não é apenas o privilégio da conquista, mas a elegância de construir futuros.

Confira as fotos!

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAZF

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

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Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ

Legenda: Medalha Militar Mérito Santos Dumont Foto: BAFZ