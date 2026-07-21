CAPTEI: Única mulher homenageada com Medalha Mérito Santos Dumont em 2026 ganha destaque no Ceará
Germana Belchior recebeu a honraria pelos serviços prestados à Aeronáutica reforçando o protagonismo da gestora do projeto de implantação do ITA Ceará
Na cadência dos grandes legados, a Base Aérea de Fortaleza transformou a celebração dos 153 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont em um encontro entre história, excelência e futuro.
A solenidade aconteceu na manhã de segunda-feira, 20, e dentre eventos da ocasião: a imposição da Medalha Militar Mérito Santos Dumont que foi entregue a militares e civis que marcaram sua trajetória de contribuição à Aeronáutica.
O que mais me chamou a atenção foi a presença de uma única mulher agraciada em 2026: a Dra. Germana Parente Neiva Belchior. Doutora em Direito, pós-doutora e gerente do projeto de implantação do campus do ITA Ceará, ela simbolizou a elegância do propósito que transforma instituições em legado.
Sem dúvida que girei meu holofote para essa mulher que traduz o verdadeiro luxo da alta sociedade: o prestígio que nasce do impacto coletivo.
Germana representa uma nova elite do serviço público — aquela em que inteligência, propósito e impacto social são os maiores símbolos de distinção.
Em uma manhãdedicada ao legado de Santos Dumont, a condecoração também celebrou quem transforma conhecimento, inovação e compromisso em patrimônio para as próximas gerações. Afinal, o luxo contemporâneo não é apenas o privilégio da conquista, mas a elegância de construir futuros.
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