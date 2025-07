CAPTEI: Uma Nova Era - Mulher lidera Câmara Brasil-Portugal pela primeira vez

Na quarta-feira, 2 de julho, a Câmara Brasil-Portugal do Ceará realizou a cerimônia de posse da nova diretoria para o triênio 2025-2027, marcada pela ascensão histórica de Patrícia Campos à presidência.

Legenda: Tadeu Dote Sá, Patrícia Campos, Anya Ribeiro e Dércio Simões Foto: LC Moreira

Esta é a primeira vez que uma mulher assume o cargo desde a fundação da entidade.

Legenda: Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Na Fiec, o evento reuniu autoridades, empresários e representantes da comunidade luso-brasileira, simbolizando uma nova fase e um reforço nas relações bilaterais entre os dois países.

Legenda: Daniel Furlani, André Montenegro, Patrícia Campos, Isaac Bley e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Com foco em inovação e diálogo, Patrícia Campos tem como missão consolidar a Câmara como um elo estratégico na construção de tratados e convênios entre organizações públicas e privadas. Entre as prioridades da nova gestão estão o fomento ao ambiente de negócios, com a facilitação da entrada de empresas brasileiras em Portugal e a atração de investimentos portugueses para o Ceará.

Legenda: Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Veja o movimento social nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Patrícia Campos e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Almeida (Consul de Portugal), Marlene Pinheiro (Consulesa da Alemanha) e Janos Fusezi (Vice Consul da Hungria) Foto: LC Moreira

Legenda: José Vanon, Rui Almeida e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Campos e Renato Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ernesto Alencar, Patrícia Campos e Chico Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Conrado, Anna Camila Gomes, Patrícia Campos e Pablo Azizi Foto: LC Moreira

Legenda: Anya Ribeiro e Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: André Lima, Patrícia Campos e Ana Virginia Foto: LC Moreira

Legenda: Benedito Simões, Patrícia Campos, Décio Simões e Teixeira Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Romão e Lamarck Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Patrícia Campos e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Benedito Simões, Patrícia Campos, Jôsi Picanço e João Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Rocha e Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Soares, Patrícia Campos e Livânia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Maia, Liana Fujita, André Montenegro e Ramiro Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Soares e Renato Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Fernandes, Marlene Pinheiro e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cavu Caldas, Patrícia Campos, Saionara Matias e Débora Ester Foto: LC Moreira

Legenda: José Vanon, Benedito Simões, Patrícia Campos, Isaac Bley e Daniel Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Angélica Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Frota e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Lamarck Mesquita, Patrícia Campos e Adriano Romão Foto: LC Moreira

Legenda: Enid Câmara, Karina Frota, Patrícia Campos e Anya Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Enid Câmara, Karina Frota, Patrícia Campos e Anya Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ila e Guilherme Alves e Diana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Janos Fusezi, Marlene Pinheiro, Patrícia Campos e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: José Vanon, Benedito Simões, Patrícia Campos, Isaac Bley e Daniel Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Campos e as Mulheres Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira e José Vanon Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Campos e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Campos e Cibele Gaspar Foto: LC Moreira

Legenda: Rosália Aguiar, Giovana e Tercius Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Almeida, Enid Câmara, Anya Ribeiro e José Vanon Foto: LC Moreira

Legenda: Michel Araújo, Priscila e André Lima, Patrícia Campos, Ricarte Urbano e Lucílio Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Parente e Carlos Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Campos e Desiree Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Calheiros e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Campos e Paulo César Foto: LC Moreira

Legenda: Ricarte Urbano e Ricardo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Saionara Matias, Cavu Caldas e Débora Ester Foto: LC Moreira

Legenda: Teixeira Junior, Renata Oliveira, Maria José Jereissati e Dércio Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Albery Dias e Valéria Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: José Vanon e Décio Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Rozzoline e Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Furlani, Patrícia Campos e Grisieli de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Machado, Benedito Simões, Patrícia Campos e Pauleane Evangelista Foto: LC Moreira

Legenda: Anya Ribeiro e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Fernandes e Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Gomes e Ronaldo Conrado Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Frota, Brígida Miola e Gleide Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Teixeira Junior, Ricarte Urbano, Renata Oliveira e Dércio Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Campos e Cláudia Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita e Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Maia e Patrícia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Tercius Castelo Branco, Patrícia Campos e Giovana Castelo Branco Foto: LC Moreira