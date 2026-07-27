CAPTEI: Uma estrada, uma história, um legado: a homenagem Lauro Chaves Filho

Há homenagens que transcendem placas e mapas. Tornam-se destino.

Legenda: Rodovia Lauro Chaves Filho Foto: LC Moreira

Na manhã de sábado, 25, em uma cerimônia marcada pela emoção e pelo prestígio, familiares, amigos e representantes da sociedade celebraram a eternização do legado de Lauro Chaves Filho, agora imortalizado na rodovia que liga Pernambuquinho ao Pico Alto, em Guaramiranga, no Maciço de Baturité.

Legenda: Lauro Neto, Rebecca, Ana D'Áurea e Rafael Foto: Divulgação

Empresário visionário, referência de ética e protagonista no desenvolvimento da infraestrutura e das telecomunicações cearenses, Laurinho — como era carinhosamente chamado — passa a dar nome a um dos caminhos mais simbólicos do Estado. A sanção da lei pelo governador Elmano de Freitas consolida uma homenagem que une história, memória e pertencimento, em um lugar onde sua família fincou raízes e construiu afetos.

Legenda: Heitor Ferrer, Beto Studart e Ana D'Áurea Chaves Foto: Divulgação

Ao lado da esposa, Ana D’Áurea, dos filhos Lauro Neto, Rebecca e Rafael, além de agregados e grandes amigos, a solenidade transformou saudade em reconhecimento. O tradicional sobrado da família, referência na serra, agora divide protagonismo com uma estrada que conduz ao ponto mais alto do Ceará.

Legenda: Família Chaves Foto: Divulgação

“Há pessoas que deixam marcas. Outras, deixam caminhos.” Jeritza Gurgel Colunista Social do DN

Confira as fotos!

Legenda: Rodovia em homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Rodovia em homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Rodovia em homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Rodovia em homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Rodovia em homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho - esposa, filhos, filha, genro, noras, netos e netas Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem a Lauro Chaves Filho Foto: Divulgação