CAPTEI: Um Fortal para chamar de seu!

O Camarote Mucuripe, o mais cobiçado do Fortal, recebeu lotação máxima na segunda noite do Fortal.

Na sexta, 22, os foliões tiveram acesso a megaestrutura com visão privilegiada do percurso dos trios no Corredor da Folia, ambientes instagramáveis, área gourmet e open bar completo!

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Estive por lá com a nossa equipe de mkt da Verdes Mares.

Legenda: Equipe do MKT do Sistema Verdes Mares Foto: LC Moreira

Conferi de perto todo esse line-up plural, além de visitar o Camarote VIP do Mucuripe onde pude encontrar amigos que curtiram o Fortal comigo desde os tempos do Araboneco (rsrs).

Legenda: A colunista Jeritza Gurgel entre os amigos dos gêmeos dela Foto: LC Moreira

O melhor da festa é que, hoje, nós, amigos, estamos nessa festa com nossos filhos curtindo, com segurança, conforto e estrutura bem mais organizada as apresentações de grandes nomes da música, aquecendo o público com muito ritmo, energia, emoção e alegria.

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Gente, o Fortal voltou em 2022, acredite que, literalmente, para chamar de seu!

Chega junto e vem ver as fotos que o LC Moreira fez:

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2022 Foto: LC Moreira