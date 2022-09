Captei: Um casamento e a história com o maior amor do mundo

Romantismo e elegância em cada detalhe.

O convite foi inspirado na história do casamento. Moderno e com todas as informações essenciais para os convidados.

Legenda: Cenário de novela 1 Foto: Leo

A Casa Montenegro, antiga morada do avô do noivo, lugar afetivo da família, estava ainda mais charmosa. Altar na beira da lagoa. Cenário de novela! Vivencia de grandes emoções.

Sobriedade, leveza e muito amor.

Legenda: Cortejo das filhas da noiva Foto: Leo

Cortejo de filhos dele, dela, deles. Netos. Noras. Genro. Padrinhos e madrinhas a espera da noiva. Vestida de Linovillaventura, Andréa, segurando a emoção, foi conduzida pelo pai, Abner.

Legenda: Alexandre recebendo do sogro a noiva Andréa Foto: Leo

Depois de 27 anos juntos, os noivos, oficializaram a união no último sábado, 10.

Familiares e amigos de toda essa trajetória de vida estiveram lá. Presenciaram as declarações da dupla "RosiNara", amigas do casal. Uma, Rosilândia Queirós, recitou Drummont. Almas Perfumadas. A outra, Nara Acioly cantou “A Formiga e A Cigarra” e leu, de sua autoria, “O maior amor do mundo”, com entusiasmo e o coração cheio de emoção.

Legenda: Declaração de Alexandre Foto: Arquivo de familia

Andréa e Alexandre trocaram juras de amor para todo mundo ouvir, chorar e ranger dentes! Claro! Era genuíno. Verdadeiro. Amor de gente grande. Maduros.

As músicas tocadas, tanto na cerimônia, como na festa, foram de uma seleção e qualidade irreparável. Maestro Poty, Marcos Lessa, Adelson Viana, DJ Itaque e Márcio Campos.

Legenda: Elba canta para os noivos Foto: Arquivo de amigos

Elba Ramalho foi a atração surpresa. Cantou as músicas preferidas do casal com alma. Olhando e interpretando para o casal. Depois, animou a festa num pique inacreditável. Tudo isso, na forma física e lindamente vestida de Lino Villaventura. Enfim, fez sucesso!

O buffet, um show à parte! Ilha fixa com entradas maravilhosas. Depois, jantar. Mesa de doces era aquele delírio para as mulheres que, nessas horas confundem com formigas. Sem falar na no quiosque do Juarez, com os melhores sabores de sorvete da cidade. Para finalizar, dentro da casa, a mesa de café e licores acompanhavam gostosuras e outras delícias em embalagens feitas à mão, misturadas entre fotos do casal, da família. Dava para perceber que foi pensado nos mínimos detalhes, com muito amor e com muito charme!

Legenda: Detalhes Foto: Leo

Pois é, foi uma festa sem ressalvas. Cheia de significados, emoções, rica em detalhes, histórias, conteúdo e amor.

Legenda: Andréa Rios Montenegro e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Roberto Alves e sua equipe da Celebre! comandaram, com maestria, todos esses momentos que acabei de contar!

Vamos ao bridal portrait? Léo Soares, familiares e amigos captaram os momentos que vou te mostrar, agora!

Legenda: Noiva Foto: Leo

Legenda: A noiva de Lino Villaventura Foto: Leo Soares

Legenda: Mesa de doces Foto: LC Moreira

Legenda: Bolo by Prisce Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração da Triarte Foto: Leo

Legenda: Altar Foto: Leo

Legenda: Noiva com as filhas Foto: LC Moreira

Legenda: Dado com Bento, Alexandre e André Foto: Leo

Legenda: Rebecca Rios Foto: Leo

Legenda: Maria Cecília e Maria Eduarda Montenegro Foto: Leo

Legenda: Rebecca Rios Foto: Leo

Legenda: André Montenegro Foto: Leo

Legenda: Gabriela com o pai Foto: Leo

Legenda: Altar na beira da lagoa Montenegro Foto: Leo

Legenda: Marido e mulher Foto: Leo

Legenda: Família Foto: Leo

Legenda: Cortejo final Foto: Arquivo amigos

Legenda: Noivos Foto: Leo

Legenda: Brinde Foto: Leo

Legenda: Tarcísio Costa e Desirré Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Maria Clara Montenegro e Eduardo Medeiros Foto: Arquivo família

Legenda: Léo e Luisa Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Lis Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Bento Montenegro Foto: Arquivo familia

Legenda: Alexandre, Desirré e Cristina Montenegro Foto: Arquivo de família

Legenda: Annya e Liana Foto: Arquivo familia

Legenda: Brenno Câmara, Júnior, Genna Waleska e Roberta Ary Foto: Arquivo amigos

Legenda: Marco Antonio e Alexandre Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Convidados Foto: Arquivo de família

Legenda: Annya e Raissa Foto: Arquivo familia

Legenda: Dado com Lis e Rafaela Foto: Leo

Legenda: Primos Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Abner, Noivos e Maria Foto: Arquivo família

Legenda: Noivos com Nara Acioly com o filho Raulzinho e Andrea, Petronio e Luisa Foto: Arquivo família

Legenda: Noivos com cunhados Desirré e Tarcísio Costa Foto: Arquivo família

Legenda: Marco Antonio e Lurdinha Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Adriano e Germana Holanda, Adler e Maria Eugênia, Alfredo e Zélia Lima Foto: Arquivo família

Legenda: Alexandre entre sobrinhas Foto: Arquivo familia

Legenda: Andréa, Bento e Dado Montenegro Foto: Arquivo familia

Legenda: Andrea Montenegro e Tarcisio Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Montenegro e Carol Câmara Foto: Arquivo família

Legenda: Andrea Montenegro e Dani Gondim Foto: Arquivo família

Legenda: Andréa Montenegro, Renata e Fernando Bezerra Foto: Arquivo família

Legenda: Andrea Montenegro, Rosilândia Queirós Lima e Nara Acioly Foto: Arquivo familia

Legenda: Bianca, Mariana, Fernanda e Desirré Montenegro Foto: Arquivo de família

Legenda: Andrea, Cristina e Cláudio Montenegro Foto: Arquivo familia

Legenda: Andrea, Petronio e Luisa Foto: Arquivo familia

Legenda: Carla Nogueira, Ana Cecília Sousa, Sandra Fujita e Jeritza Gurgel Foto: Arquivo amigos

Legenda: Cláudio, Rafaelle e Cristina Montenegro Foto: Arquivo de familia

Legenda: Convidadas Foto: Arquivo de amigos

Legenda: Convidados Foto: Arquivo de família

Legenda: Convidados Foto: Arquivo de família

Legenda: Convidados Foto: Arquivo de familia

Legenda: Convidados Foto: Arquivo de família

Legenda: Convidados Foto: Arquivo de família

Legenda: Convidados Foto: Arquivo de família

Legenda: Denise e Desirré Montenegro Foto: Arquivo de família

Legenda: Rosilândia Queirós, Desirré, Alexandre, Andréa Montenegro e Nara Acioly Foto: Arquivo família

Legenda: Ana Vládia Barreira, Martinha Assunção, Andréa Montenegro, Márcia Peixoto e Lorena Pouchain Foto: Arquivo amigos

Legenda: Rodolfo Licurgo, Rodrigo Nogueira, Anselmo Júnior e Rogério Torres Foto: Arquivo amigos

Legenda: Simone, Lurdinha e Marta Foto: Arquivo familia

Legenda: Convidadas Foto: Arquivo amigos

Legenda: Elba com os noivos Foto: Arquivo amigos

Legenda: Elba Ramalho Foto: Arquivo de amigos

Legenda: Família Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Festa Foto: Arquivo família

Legenda: Família Montenegro Costa Foto: Arquivo família

Legenda: Gabriela, Diogo e Annya Foto: Arquivo família

Legenda: Jeritza Gurgel, Ana Cecília Sousa, Rosilândia Queirós, Camila Quinderé, Denise Montenegro, Carla Nogueira e Renata Bezerra Foto: Arquivo amigos

Legenda: Genna Waleska e Paloma Fiúza Foto: Arquivo amigos

Legenda: Jeritza Gurgel, Sandra Fujita, Martinha Assunção, Lorena Pouchain e Carla Nogueira Foto: Arquivo amigos

Legenda: João Pedro Quinderé, Duda Montenegro, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: Arquivo amigos

Legenda: Lúcio e Lorena Pouchain Foto: Arquivo amigos

Legenda: Ana Cristina Ramalho, Silvinha Carneiro, Lisieux Brasileiro, Vaneska Bezerra Foto: Arquivo amigos

Legenda: Marco Antonio e Lurdinha Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Maria Eugenia, Alexandre e Adler Foto: Arquivo família

Legenda: Minis Montenegros Foto: Arquivo família

Legenda: Minis Montenegros Foto: Arquivo família