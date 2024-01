CAPTEI: Tyciana Fiuza celebra 70 anos de vida em festa vibrante

A empresária Tyciana Fiuza completou 70 anos de idade e comemorou essa importante marca entre amigas e familiares. Reunindo 150 mulheres na Casa Nossa Taíba, um lugar especial que ela compartilha com pessoas interessadas em viver bem, Tyciana proporcionou uma tarde de muita alegria e diversão.

Legenda: Aniversário de Tyciana Fiúza Foto: Arquivo Tyciana Fiúza

No dia 10 de janeiro, as convidadas foram levadas em um ônibus fretado até a Taíba, onde puderam desfrutar de uma experiência de bem viver com leveza e alegria. A festa, que teve como tema "Nega Ticy 70", foi marcada pela felicidade, gargalhadas, abraços e, é claro, muito samba no pé, ao som da banda Os Transacionais. Ninguém parado!

Legenda: Aniversário de Tyciana Fiúza Foto: Arquivo Tyciana Fiúza

Vem ver algumas fotos compartilhadas pela Tyciana:

