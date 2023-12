CAPTEI: TV Verdes Mares conquista mais uma vez troféus no Prêmio Rede Globo 2023

Na quarta, 06, o superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, o diretor de programação da TV Verdes Mares, Fábio Ambrósio e a supervisora de produção, Iarla Carolina, estiveram presentes no Rio de Janeiro para acompanhar o aguardado Prêmio Rede Globo 2023. A afiliada cearense teve motivos de sobra para comemorar, sendo agraciada com importantes premiações.

Legenda: Ruy do Ceará - Superintendente do SVM Foto: Divulgação

Após uma acirrada disputa com as 120 afiliadas da emissora em duas categorias distintas, a TV Verdes Mares conquistou o troféu de MELHOR CHAMADA DE CONTEÚDO REDE, em reconhecimento ao seu trabalho em divulgar os programas e conteúdos gerados pela Rede Globo. Além disso, a afiliada recebeu também o troféu de MELHOR CHAMADA DE JORNALISMO E ESPORTE, evidenciando o comprometimento e a qualidade da cobertura jornalística e esportiva da emissora.

Legenda: Fábio Ambrósio - Diretor de programação da TV Verdes Mares Foto: Divulgação

Esses importantes prêmios não são novidade para a TV Verdes Mares, que, ao longo dos últimos 10 anos, já acumula sete troféus por seus projetos inovadores e sua excelência na transmissão.

Legenda: Ruy do Ceará e Fábio Ambrósio Foto: Divulgação