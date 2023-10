CAPTEI: Tudo o que você precisa saber sobre o novo Espaço Azul do Mar do Beach Park

A vista é deslumbrante para o mar! Coqueiral te recebe balançando suas palhas. Um astral, uma energia única. Estive lá.

Legenda: Murilo Pascoal e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Deram o nome de Espaço Azul do Mar. É o local perfeito para realizar diversos tipos de eventos, desde corporativos até celebrações pessoais. A área interna climatizada tem mais de 400 m2 e capacidade para receber até 400 pessoas. A área externa, na parte do lindo e aconchegante gramado, garante ainda mais charme e exclusividade! Espetacular!

Legenda: Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Fiquei imaginando quantos momentos incríveis com os pés na areia, brisa do mar e acomodações impecáveis para garantir o conforto dos convidados serão oportunizados a partir daquele start do lançamento. Casamentos, aniversários, festas, confraternizações - não há limite para a versatilidade deste novo espaço.

Legenda: Hanry Gael e Paulo Rodrigo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Menezes, Felipe Lima, Henrique Soarez, Murilo Pascoal e Luiz Henriques Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve conhecendo com exclusividade a nova sensação do Beach Park. LC Moreira captou tudo da festa!

Legenda: Bruno Gonçalves, Murilo Pascoal e Carla Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Gonçalves e Carla Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Clarisse Linhares, Paulo Menezes, Luciana Adriano e Bernard Twardy Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Gonçalves, Carla Ibiapina, Clarisse Linhares e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Irvana Guerra, Carol Mota, Stella Maris, Clarissa Jereissati, Suemir Vasconcelos e Clarisse Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Tião Simpatia e Naná Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Gonçalves e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa e Clarisse Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Lima, Henrique Soarez, Bernard Twardy e Felipe Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe do Beach Park Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mota, Paulo Menezes, Irvana Guerra e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio Aguiar, Cláudia Meireles, Stella Maris e e Rafael Tenório Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Jereissati, Luciana Adriano e Clarisse Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Leliane Pinheiro, Luciana Adriano e Cintia Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Lima e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Lima, Barnard Twardy e Luciana Adriano Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Lima e Tião Simpatia Foto: LC Moreira

Legenda: Irvana Guerra e Bernard Twardy Foto: LC Moreira

Legenda: Leliane Pinheiro, Cintia Sampaio e Eduardo Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Queiroz, Mariana Amorim e Carol Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Eduardo, Fernanda Lima e João Paulo Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Maitê e Demin Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Gonçalves, Carla Ibiapina, Jeritza Gurgel e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Linhares, Jeritza Gurgel e Clarissa Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Linhares, Ivana Bezerra, Irvana Guerra, Carla Ibiapina, Carol Mota e Suemir Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Bernard Twardy Foto: LC Moreira

Legenda: Bernard Twardy, Norma Zélia, Luciana Adriano e Tião Simpatia Foto: LC Moreira

Legenda: DJs Itaquê Figueiredo, Marciano e Thiago Camargo Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Paulo Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Fernanda Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Irvana Guerra Foto: LC Moreira

Legenda: Suemir Vasconcelos e Clarissa Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Gonçalves, Carla Ibiapina, Irvana Guerra e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Ibana Bezerra, Clairisse Linhares, Eliz Mota, Jeritza Gurgel e Clarissa Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Bernard Twardy, Murilo Pascoal e João Carlos Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Bernard Twardy e Marcos Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Cláudio Silveira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Bernard Twardy Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Carol Mota, Cláudio Silveira e Paulo Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia, Bernard Twardy e Luciana Adriano Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Menezes, Henrique Soarez e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Tião Simpatia e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Menezes, Irvana Guerra e Suamir Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Maveriks Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Leal, Bernard Twardy e Andreza Íris Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcellini, Jeritza Gurgel e Luciano Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Pinheiro e Bernard Twardy Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Clarisse Linhares, Irvana Guerra e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira