CAPTEI: Troféu Sereia de Ouro 2023

O Troféu Sereia de Ouro chegou à sua 51ª edição, em cerimônia realizada no tradicional Theatro José de Alencar. Noite de brilho, para celebrar o talento e o trabalho do povo cearense, a cerimônia aconteceu nesta sexta-feira, 22, reunindo sereiados, autoridades e convidados da sociedade.

Legenda: Governador Elmano de Freitas, Igor Queiroz Barroso e Prefeito José Sarto Foto: Rogério Lima

Principal comenda do Ceará, o Troféu Sereia de Ouro já foi entregue a 204 personalidades cearenses, nomes de destaques em diversas áreas, como os negócios, a gestão pública, as ciências e as artes.

Como manda a tradição, quatro personalidades foram homenageadas com o Troféu Sereia de Ouro. A comenda foi entregue à professora e fundadora da Casa de Vovó Dedé, Regina Barbosa; ao ministro da Educação, Camilo Santana; ao cantor e compositor Ednardo; e ao empresário José Roberto Nogueira.

Legenda: José Roberto, Regina Barbosa, Igor Queiroz Barroso, Ednardo e Camilo Santana Foto: Kid Jr

A comenda foi instituída em 1971 pelo industrial Edson Queiroz, fundador de um dos maiores grupos econômicos do país, do qual faz parte o Sistema Verdes Mares. A proposta era destacar o talento e o sucesso profissional de cearenses que contribuíram para o engrandecimento do Estado e do país.

A apresentação ficou por conta dos jornalistas Tais Lopes e Adelson Matos e da colunista Jeritza Gurgel.

Legenda: Aldeson Matos e Tais Lopes Foto: Fotografia SVM

Legenda: Tais Lopes e Jeritza Gurgel Foto: Fotografia SVM

Camerata e Big Band da Unifor, mais alguns músicos contratados, formaram a Orquestra Sinfônica que tocaram temas exclusivos durante toda a premiação.

O ministro Camilo Santana falou em nome dos quatro homenageados.

Legenda: Camilo Santana Foto: Thiago Gadelha

Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Edson Queiroz, saudou os homenageados em discurso representando o GEQ.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: Fotografia SVM

Após a cerimônia, os homenageados receberam os cumprimentos em festa nos jardins do TJA, projetado pelo maior nome paisagismo do país, Roberto Burle-Marx.

Legenda: Aline Queiroz, Regina Barbosa e Igor Queiroz Foto: Rogério LIma

A coluna traz o melhor do Troféu Sereia de Ouro 2023 e os cliques das personalidades que passaram pelo nosso espaço especial. Confira quem brilhou na noite especialíssima promovida pelo Sistema Verdes Mares!

Legenda: Regina Barbosa Foto: Fotografia SVM

Legenda: Regina Barbosa e Igor Queiroz Barroso Foto: Fotografia SVM

