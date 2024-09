CAPTEI: Troféu Mulheres Empreendedoras Bárbara de Alencar: Homenagem ao Empreendedorismo Feminino

Na tarde da última terça-feira, 17, no Salão da Cobertura da Casa da Indústria – FIEC, foi realizado o primeiro momento de homenagem do Troféu Mulheres Empreendedoras Bárbara de Alencar.

Promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), núcleo da Associação Comercial do Ceará (ACC), o evento celebra lideranças empresariais femininas no desenvolvimento econômico e sustentável.

Legenda: Ana Luiza Costa Lima Foto: LC Moreira

A premiação, em parceria com a Academia Cearense de Cultura e o SEBRAE/CE, reconhece mulheres de destaque no cenário empreendedor cearense. Na solenidade, as eleitas pela Câmara de mulheres do CMEC Fortaleza, foram Enid Câmara e, em memória, Ignez Fiúza, representada por Ana Cláudia Cotait.

Legenda: Ana Cláudia Cotait Foto: LC Moreira

Legenda: Enid Câmara Foto: LC Moreira

O segundo momento ocorre em Sobral, dia 19 de novembro de 2024, durante o evento Mulheres em Movimento.

