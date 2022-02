CAPTEI: Tribunal de Justiça do Ceará empossa a 16ª mulher no cargo de Desembargadora

O Poder Judiciário cearense deu posse, na última sexta-feira (18), a mais uma magistrada como desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Legenda: Auditório da Esmec Foto: LC Moreira

O evento aconteceu às 16h, na Escola Superior da Magistratura do Estado (Esmec), quando a juíza Joriza Magalhães Pinheiro, magistrada com 28 anos de atuação na Justiça de 1º Grau tomou posse como a 16ª mulher a assumir o cargo, chegando, na atualidade, aos 37,20% do total da Corte estadual, que conta com 43 desembargadores.

Legenda: Joriza Magalhães Foto: LC Moreira

Eleita pelo critério de merecimento, após figurar por três vezes entre os três juízes mais bem pontuados, Desembargadora Joriza ocupa a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes.

Legenda: Desembargadora Joriza Magalhães entre as juízas que compuseram outros quatro nomes da escolha ao cargo Foto: LC Moreira

Um fato inédito na Corte é que, nos 148 anos do Judiciário cearense, foi nessa eleição que cinco mulheres estiveram nas primeiras colocações da lista que define o novo desembargador.

Acompanhe as fotos captadas por LC Moreira:

