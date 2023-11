CAPTEI: TRE-CE recebe novos magistrados em solenidade prestigiada

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu as boas-vindas aos magistrados Luciano Nunes Maia Freire e Daniel Carvalho Carneiro, que tomaram posse como membros efetivos do Pleno na manhã da última sexta-feira, 17. A solenidade, que contou com a presença de autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de familiares e amigos dos empossados, foi conduzida pelo presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

Legenda: Daniel Carneiro e Luciano Maia Foto: LC Moreira

Para acompanhar a entrada dos novos membros do Pleno, o presidente designou os juízes Francisco Érico Carvalho Silveira e Rogério Feitosa Carvalho Mota. Ambos prestaram seus juramentos e assinaram os respectivos termos de posse, solidificando a oficialização de suas posições no Tribunal.

Legenda: Rogério Feitosa e Erico Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Maia Foto: LC Moreira

A cerimônia, que marcou mais um importante passo na carreira dos magistrados, reforça o compromisso e a dedicação do TRE-CE em promover e garantir a lisura e a transparência no processo eleitoral do estado.

Legenda: Solenidade de Posse Foto: LC Moreira

Confira quem esteve por lá. LC Moreira captou tudo:

Legenda: Leonardo Carvalho, Raimundo Nonato Santos, Elmano de Freitas, Augusta Brito, Luciano Maia e Danniel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Elmano de Freitas, Augusta Brito, Rafael Machado e Danniel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides, Teodoro Santos e Gledson Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides, Arsênia Brekenfeld e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho, Hélio Parente, Abelardo Benevides e Fernando Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Sara Marconi e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Marcelle Carneiro, Roberta Ponte e Luciano Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Carneiro e Luciano Maia com os familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Filho, Marcelle, Daniel e Letícia Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sara e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Maia, Abelardo Benevides, Élcio Batista e Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Silva, Daniel Carneiro, Gledson Pontes e Fernando Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Silva, Luciano Maia Gledson Pontes e Fernando Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Maia e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Quintino Farias e Napoleão Nunes Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Oliveira, Anastácio Marinho, Hélio Parente e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Alencar, Abelardo Benevides e Rosana Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jonathas Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Carneiro, Soraia Victor e Rodrigo Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Venessa Veras e Joriza Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Santos e Denise Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Raul e Roberta Ponte, Luciano e Luciano Carneiro Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ademar Mendes, Andrei Aguiar e Anastácio Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Alisson e Renata Simeão Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho, Hélio Leitão e Fernandes Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho, Hélio Leitão, Hélio Parente e André Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Andrei Aguiar e Anastácio Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele, Michele Melo, Lina Ponte, Deborah Bandeira e Renata Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Maia e Lívia Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelle e Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Bastos e Suyane Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia e Virginha Almeida e Letícia Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Pontes e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Jovelina Rocha, Dani Alves e Eliz Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão, Vanessa Veras e Lúcio Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella e Luiz Carlos Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Galdino, Roberta Pontes e Suyane Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Myrella Tomé, Rayanne e Jackson Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Martha Fernanda, Marina Alcântara e Irlane Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica e Daniel Bonfim Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Trigueiro Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Guirlanda Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos e Raynes Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Fernandes e Gledson Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Carneiro, Gledson Fernandes e Gledson Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Feitosa, Erico Carvalho e Luciano Maia Foto: LC Moreira