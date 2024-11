CAPTEI: Totonho Laprovitera celebra 50 anos de carreira com lançamento de livro

O artista visual, urbanista e arquiteto Totonho Laprovitera celebrou seus 50 anos de carreira com o lançamento do livro "Colecionando Afetos", na última quinta-feira, 31 de outubro, na Casa da Indústria. O evento foi marcado por uma sessão de autógrafos e homenagens, que contou com a presença de empresários, autoridades e personalidades cearenses.

Legenda: Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

A obra, que possui 224 páginas, apresenta textos e imagens que retratam a trajetória artística de Totonho Laprovitera ao longo de cinco décadas, divididos em quatro capítulos: Tempo; Motes, Vivências e Trilhas Artísticas; Retratos; Reflexões e Depoimentos. Com prefácio da professora universitária Aíla Sampaio e texto de apresentação do galerista Max Perlingeiro, o livro destaca a importância do artista como uma referência para a cena cultural e social do Ceará.

Legenda: Totonho Laprovitera e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Ricardo Cavalcante, Gestor da FIEC, ressaltou a relevância artística de Laprovitera e destacou sua personalidade afetuosa, que o torna um amigo querido por todos.

Totonho Laprovitera, por sua vez, expressou sua gratidão pelo apoio recebido:

Legenda: Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

“continuo colecionando afetos"

O lançamento de "Colecionando Afetos" na Casa da Indústria foi uma oportunidade de celebrar não apenas a carreira do artista, mas também de valorizar a cultura e a memória da arte cearense.

Legenda: Família Laprovitera Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Totonho e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Natercia, Antônio e Fernando Victor Laptrovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Gerinha, Márcia e Gera Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho e Lígia Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Gera, Fernanda, Totonho e Ligia Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Waldemar Cartaxo e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Fernando Victor Laprovitera e Yuri Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Totonho e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena e Ana Cristina Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur e Excelsa Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoca e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Cinira e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Rui e Andréa Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha e Marcílio Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Ciro Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Caminha e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Mano Alencar, Victor Perlingeiro e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Cavalcante, Lauro Fiúza e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo, Denise e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Nelidia Jereissati e Maninho Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa Laprovitera e Patrícia Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Custódio Santos, Lisandro Fujita e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Peninha e Jonny Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Aragão, Totonho Laprovitera e Tonico Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista, Lauro e Marcílio Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Serginho Esteves e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Joseoly Moreira, Gonzaga Mota, Edilmo Cunha e José Antunes Foto: LC Moreira

Legenda: Serginho, Fernando e Chico Esteves e Amarílio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Gonzaga Mota Filho, Fernando Ximenes, Manuel Veras, Cláudio Philomeno, Luiz Fernando Mota e Magno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Costa e Silva, Lúcia Bessa, Elusa e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Gera e Márcia Teixeira, Totonho e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Câmara, Totonho Laprovitera e Zezé Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Natercia, Fernando Victor, Elusa, Antônio e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira