Captei: Ticiana de Paula arrasta seguidores para o show "Desce Como Fogo"

No último dia 12, Ticiana de Paula transformou o Teatro Rio Mar Fortaleza em um Altar e arregimentou muitos cristãos para um momento de música, louvor e oração.

Legenda: Momento de louvor Foto: Maflix

O convite da missionária foi para escutar o chamado e colocar o coração para ouvir.

Assim, Ticiana de Paula cantou o que a alma chora, trazendo notas e realçando o agudo das almas.

Legenda: Missionários do Shalom com Ticiana de Paula Foto: Maflix

O show "Desce Como Fogo" contou com as participações do grupo Missionários do Shalom, do músico Italo Poeta e missionária Ana Clara e reavivou a chama de muitos corações presentes.

Legenda: Ana Clara Souza e Ítalo Poeta Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve por lá nas fotos captadas por LC Moreira e Maflix:

Legenda: Marcelo Sanford e Ticiana de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula e Família Foto: Maflix

Legenda: Ana Cintia e Maria Inês Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Vanderlucio Souza, Kerciane Lima, Glicia Abreu e Gustavo Osterno Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Loureiro e Márcia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Yasmin França e Catarine de Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Veras, Carlos Henrique, Maria Luísa e Luís Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Martin e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia, Natália e Luciana Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Eliana Almeida, Eraldo Carneiro, Luize e Elisa Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Clécia Boecker e Ticiane Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Luiza Cavalcante, Lilian Porto e Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela e Eugênio Pontes e Marciane Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula, Maria Beatriz e Marcelo Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Pompeu e Carol Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Neto e Lara Herbster Foto: LC Moreira

Legenda: Kerciane Lima e Gustavo Osterno Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Beatriz Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Dilson Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Larisse Lobo, Manuela Teixeira, Ana Cristina e Ana Maria Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Vasconcelos, Ticiana Brígido, Raquel Cavalcante, Viviane Linhares, Juliana Moreira e Marina Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Lolia e Erly Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Augusto Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Diana Cabral, Nágila Correa, Silvana Souza e Suzi Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Montenegro e Norma Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lazar, Vládia Campos e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Marciane Holanda e Glória Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Ruiz e Isabel Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Melania, Patriciana e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto e Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Florêncio e Letrice Gomes, Juliana e João Guilherme Hermans Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Citó, Emeline Maciel e Yasmin Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Fran e Erick Rêgo Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Skinner, Kuliana Hermans e Letrice Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Moreira, Patrícia e Natália Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Almeida, Mirela Collier e Sabrina Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Geruza Gomes e Amélia Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana e Thiago Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Giuliana Botelho, Ana Joca e Bia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula e Maria Beatriz Foto: Maflix

Legenda: Ticiana de Paula e Amigos Foto: Maflix

Legenda: Rebecca Mattos e Jussiê Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula e convidados de palco Foto: Maflix

Legenda: Glicia Abreu e Ticiana de Pauta Foto: Maflix

Legenda: Gustavo Osterno e Ticiana de Paula Foto: Maflix

Legenda: Ana Clara Souza e Ticiana de Paula Foto: Maflix

Legenda: Ana Clara Souza e Ítalo Poeta Foto: Maflix

Legenda: Ana Clara Souza e Ítalo Poeta Foto: Maflix

Legenda: Convidados Foto: Maflix

Legenda: Gustavo Osterno, Ticiana de Paula e Kerciane Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Hanna Maia e Amanda Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Poeta e Ana Clara Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Poeta Foto: Maflix

Legenda: Jemille Alcântara e Marcos Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Cruz, Camila Rios e Patrícia Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Luzilene e Patrizia Dellaguardia e Breno Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Orrana Maria e Adilson Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula Foto: Maflix

Legenda: Ticiana de Paula e Maria Beatriz Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula e Ítalo Poeta Foto: Maflix

Legenda: Ticiana de Paula e Marcelo Sanford com convidados do show Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula e vocais Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana de Paula e Banda Foto: Maflix