CAPTEI: Theatro José de Alencar recebe o concerto anual Cantata da Esperança

Terça, 06, a Casa de Vovó Dedé levou ao palco do Theatro José de Alencar um qualificado grupo de: 40 músicos na orquestra sifônica, 22 vozes no coral, 11 cantores e 15 participações especiais entre diversos músicos, que interpretaram um repertório diversificado, composto por músicas de concerto e canções que eternizaram memórias e encantaram gerações.

Legenda: Cantata da Esperança Foto: LC Moreira

Os alunos, ex-alunos, convidados e amigos da Casa de Vovó Dedé compartilharam com convidados o espetáculo “Povos & Eras", uma viagem ao redor do tempo e do espaço, uma história de busca pela liberdade e pela vida eterna.

Legenda: Cantata da Esperança Foto: LC Moreira

A segunda edição do concerto Cantata da Esperança trouxe uma apresentação emocionante e, mais uma vez, surpreendente! Grandes talentos! Muitos aplausos!

Outro motivo de emoção deixou seu registro: a Casa de Vovó Dedé, uma instituição sem fins lucrativos, abre as comemorações dos 30 anos em sua missão de educar, gratuitamente, crianças e jovens, de 6 a 29 anos, moradores da periferia de Fortaleza, que em sua maioria vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, através das artes, música, tecnologia e cursos profissionalizantes. Wagner Barbosa, gestor da instituição, prestou uma homenagem a sua mãe, idealizadora do projeto.

Legenda: Wagner e Regina Barbosa Foto: LC Moreira

Regina Bargosa Idealizadora do projeto “Meu filho, eu não preciso dessa homenagem. Sinto-me, com toda sinceridade, que sou apenas um instrumento”

